疫情嚴峻 廣西百色市7日起全域「不進不出」

廣西百色疫情升溫，廣西百色市官方6日晚發布通告稱，2月7日起，百色市全域執行「不進不出」措施，百色轄區內縣域之間、鄉鎮之間執行「不進不出」措施。各鄉鎮、村屯（社區）內部嚴格管控，人員、車輛非必要不流動，禁止人員聚集活動。

據紅星新聞報導，百色市範圍實施嚴格管控，各高速路口暫時關閉，邊境口岸延遲正常開放。機場執行「不進不出」管控措施，機場經停飛機執行「不上不下」措施。轄區內所有高鐵站點執行「不上不下」措施。公路客運暫時停運，私家車輛暫停跨區域通行。生產生活必要物資經批准可以通行，司乘人員執行閉環管理。

此外，自2022年2月6日起，百色德保縣都安鄉伏計村隴意屯調整為高風險地區，對該地區人員進行隔離，禁止人員流動；將維也納國際酒店（德保騰飛廣場店）調整為中風險地區，實行封閉管理。

另據北晚在線，2月4日，德保縣在對返鄉人員的新冠病毒核酸檢測中發現一名陽性人員。經查，該陽性人員於1月25日在外省接受核酸檢測呈陰性後於26日自駕返鄉過春節，活動軌蹟有返鄉沿途停靠高速公路服務區、住宿賓館、聚餐等，涉及場所多、接觸人員範圍廣。目前疫情已經涉及德保縣、右江區、田陽區、隆林縣、靖西市（兩區兩縣一市）。

截至2月6日16時，百色本輪疫情累計有確診病例43例，其中德保縣37例、右江區2例、田陽區1例、隆林縣1例、靖西市2例。

此外，截至2月6日12時，各相關縣（市、區）第一輪核酸檢測累計完成採樣207506人，檢測結果呈陰性的207321人，初篩陽性98人、待复核87人。6日上午已經開始對德保縣進行第二輪次的區域核酸檢測。