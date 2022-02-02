大陸新增36例本土確診 杭州1.6萬人被轉至外地集中隔離

據大陸國家衛健委通報，2月1日，中國大陸報告新增新冠肺炎確診病例63例。其中境外輸入病例27例，本土病例36例。

當天大陸本土病例分別為：浙江15例，均在杭州；天津12例，其中河北區6例、濱海新區4例、河東區2例；廣東6例，其中深圳2例、惠州1例、梅州1例、河源1例、雲浮1例；北京2例，均在豐台區；河北1例，在衡水。

中國大陸當天還報告新增無症狀感染者28例，其中境外輸入24例，本土4例（均在廣東，其中雲浮3例、深圳1例）。

據中新社報導，杭州1日召開的記者會稱，近日該市新增病例都是從集中隔離點檢測發現，社會面陽性患者零新增。可以判斷，杭州社會面風險基本排除，總體風險可控。

截至1日14時，杭州市本次疫情累計排查密切接觸者1萬7,023人，次密切接觸者2萬1,306人，重點風險人員1萬人左右。對密切接觸者、次密切接觸者採取集中隔離為主。

截至1日上午，累計轉運人數已達3萬多人，其中1.6萬人轉運到杭州外進行集中隔離。

廣東多地近日也出現本土病例，均與深圳有關。1月31日，深圳新增1例本土確診病例。該病例在東莞居住，但目前這起疫情源頭暫不明確，仍需根據流行病學調查和基因測序結果作進一步研判。

深圳1日公告，呼籲市民非必要不離深，同時嚴格來（返）深人員管理，近14天內有中高風險地區和陽性病例城市旅居史的來（返）深人員，需第一時間主動報告，機場、公路、鐵路、港口碼頭等交通站場嚴禁紅黃碼人員搭乘。

截至1日24時，中國大陸現有確診病例1,802例，其中重症病例9例，尚在醫學觀察的密切接觸者4萬4,522人。