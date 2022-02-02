中國增36例本土病例 浙江15例最多

中國國家衛健委今天通報，2月1日中國全境新增COVID-19確診病例63例，本土病例有36例，其中浙江杭州最多，共15例。北京則有2例。浙江在過去一週，確診病例突破百例。

根據中國衛健委網站發布，本土的36例確診病例中，浙江杭州共15例、天津12例、廣東6例，北京2例，均在豐台區、河北1例。無新增死亡病例。

浙江杭州成為這波疫情的「重災區」，根據2月1日杭州市疫情防控工作新聞發布會公布的最新資料，杭州的確診病例已超過百例。

根據澎湃新聞報導，這一輪杭州的疫情從1月25日開始，浙江大學醫學院附屬第二醫院的濱江院區，發現一名核酸檢測顯示為陽性的患者，複檢後確認感染Omicron變異株。

報導引述浙江省疾控中心副主任樓曉明指出，這次浙江疫情傳播鏈相對清晰，與國外病毒高度同源，初步判定傳播方式是由物傳到人，再藉由人的聚集傳到人。根據流行病學調查推斷，首例病例發現時已經是第3代，推測病毒引入時間應該是1月中上旬。

截至2月1日，據31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告，現有確診病例1802例，累計治癒出院病例9萬9764例，累計死亡病例4636例。

香港累計1萬3829例（出院1萬2806例，死亡213例），澳門特別行政區79例（出院79例）。