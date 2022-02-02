快訊

錢不夠先刮1張就中百萬 外送員驚呼：可休息暫時不跑了

期待像母女？恐大失所望！心理師5方法化解新世代婆媳問題

中國增36例本土病例 浙江15例最多

中央社 / 台北2日電
中國大陸2月1日新增63例確診，本土病例有36例。路透
中國大陸2月1日新增63例確診，本土病例有36例。路透

中國國家衛健委今天通報，2月1日中國全境新增COVID-19確診病例63例，本土病例有36例，其中浙江杭州最多，共15例。北京則有2例。浙江在過去一週，確診病例突破百例。

根據中國衛健委網站發布，本土的36例確診病例中，浙江杭州共15例、天津12例、廣東6例，北京2例，均在豐台區、河北1例。無新增死亡病例。

浙江杭州成為這波疫情的「重災區」，根據2月1日杭州市疫情防控工作新聞發布會公布的最新資料，杭州的確診病例已超過百例。

根據澎湃新聞報導，這一輪杭州的疫情從1月25日開始，浙江大學醫學院附屬第二醫院的濱江院區，發現一名核酸檢測顯示為陽性的患者，複檢後確認感染Omicron變異株。

報導引述浙江省疾控中心副主任樓曉明指出，這次浙江疫情傳播鏈相對清晰，與國外病毒高度同源，初步判定傳播方式是由物傳到人，再藉由人的聚集傳到人。根據流行病學調查推斷，首例病例發現時已經是第3代，推測病毒引入時間應該是1月中上旬。

截至2月1日，據31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告，現有確診病例1802例，累計治癒出院病例9萬9764例，累計死亡病例4636例。

香港累計1萬3829例（出院1萬2806例，死亡213例），澳門特別行政區79例（出院79例）。

疫情 北京 患者

延伸閱讀

浙江男撞臉17年前通緝犯 狂收逾200通騷擾電話

杭州確診病例及企業進口物料 均驗出Omicron

大陸新增新冠確診25例 涉及浙江、北京等8個省份

中國衛健委：現有疫苗可防Omicron重症

相關新聞

湖北雲夢第一長文木觚 藏秦官嘆息

1975年，湖北雲夢睡虎地11號墓中發現了大量的秦簡，也就是著名的雲夢秦簡。其中秦士兵黑夫與驚的家書「黑夫木牘」是迄今為...

染疫運動員是否能到北京參賽？ 北京冬奧組委回應了

北京冬奧組委疫情防控辦公室副主任黃春1日上午表示，對於新近感染新冠肺炎的運動員，「假如他在登機前5天連續4次核酸檢測呈陰...

四川回族「虎」姓要讀成「貓」 專家告訴你為什麼？

農曆虎年，一些關於虎的有趣現象，也引起民眾注意。其中，四川成都回族虎姓寫作「虎」卻讀作「貓」，就連虎姓民眾也不知道緣由。...

中國增36例本土病例 浙江15例最多

中國國家衛健委今天通報，2月1日中國全境新增COVID-19確診病例63例，本土病例有36例，其中浙江杭州最多，共15例...

浙男尋找姑蔑國 商朝玉戈帶路

「古代的一個國家是現在的兩個鎮？」近3000年前的姑蔑國，在商周時期浙江省中西部、錢塘江中上游（古稱榖水、現叫衢江）的金...

7年花2000萬元 91歲奶奶在景德鎮造瓷宮

80歲的老人，早該是在家含飴弄孫的年紀。但在江西有位老婦人，她為了一圓夢想，花了7年時間、2000多萬人民幣(約314萬...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。