四川回族「虎」姓要讀成「貓」 專家告訴你為什麼？

農曆虎年，一些關於虎的有趣現象，也引起民眾注意。其中，四川成都回族虎姓寫作「虎」卻讀作「貓」，就連虎姓民眾也不知道緣由。當地專家分析，該現象或源於回族與彝族族際交往。

「我這個姓，從小就讀『貓』，鬧過很多笑話。」48歲的成都民眾虎兵說，自己早年外出工作，登記姓名時外人不解，身分證上是虎兵，為何非說自己叫「貓」兵。

「其實我也一直想知道為什麼這樣讀。」虎兵無奈地說。

據中新社報導，與虎兵一樣，當地多位虎姓村民，都不知道該讀音緣由。一位70多歲的老人說：「從小就叫『貓』，老一輩也這麼讀。」

49歲村民虎永凱則表示，當地虎姓與雲南昭通虎姓有淵源，「他們那邊也讀『貓』。」

據當地專家表示，如今中國大陸虎姓回族人主要分布在寧夏、雲南、四川及南京、洛陽等地。但唯獨西南地區讀「貓」，其他地方都讀「虎」。

對於這一現象的解釋，中國民間說法不一，主要有三種：其一，《虎姓族史資料》載，該姓遠祖來自西域，進入中國後，遠祖在唐王帳下為臣，被封為「虎威將軍」，於是世代便以虎為姓。明朝末年遷到雲南後，地方習俗將虎稱為「貓」，為敬祖避諱，子孫後代便自稱為「貓」。其二，虎姓先民在北方原本讀虎，征戰到南方後，如虎離山林便稱「貓」。其三，先期進入雲南昭通的回族虎姓先民，往來於四川雲南之間做皮貨生意，有人問起姓氏，因「虎」姓有「與虎謀皮」之意，買主多有顧忌，生意漸淡。為經營好生意，再有人問起姓氏，便自稱「貓」。

巴蜀文化學者袁庭棟表示，以前中國民間有避諱虎的現象，改讀「貓」，「不只是姓氏，但具體原因不清楚。」

「其實這種音變，跟明清時期雲南彝族與回族族際交往有關。」昆明學院經濟管理學院副教授虎利平也曾受虎姓讀「貓」困擾，對此多有研究。她表示，明清時期雲南彝族土司文化影響較大，因此回族先民受彝族文化的影響很大。

虎利平說，彝族文化崇虎，將貓虎易稱，把虎讀作「貓」(當地彝語叫「妙」)。這樣的習俗，在今天雲南部分地方依然保留。

「所以當外來的虎姓回族遷入後，很自然受當地彝族的風俗影響，發生了虎姓讀音變化。」虎利平說，這種音變或源於回族與彝族的族際交往。