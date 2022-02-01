染疫運動員是否能到北京參賽？ 北京冬奧組委回應了

北京冬奧組委疫情防控辦公室副主任黃春1日上午表示，對於新近感染新冠肺炎的運動員，「假如他在登機前5天連續4次核酸檢測呈陰性」，他還是很有機會能到北京參加比賽的。此外，北京冬奧組委認為，目前的防疫措施是有效的，暫時不考慮調整入境政策和防疫措施。

北京冬奧組委2月1日上午舉行記者會，黃春在會上談及染病運動員能否參加北京冬奧時，作上述表示。

黃春指出，1月23日北京冬奧會三個賽區冬奧村預開村以來，不斷有涉奧人員到北京。隨著涉奧入境人員的增加，相應的境外輸入病例也隨之增加。北京冬奧組委從1月23日起正式發布涉奧入境人員的檢測資訊，包括閉環內每天檢測數量、陽性數量，「大家可以從中看出一些變化，這兩天入境人數相對少一些，陽性病例數也相應少一些」。

黃春表示，基於目前閉環內嚴格的管理和個人防護措施以及頻繁的核酸檢測，雖然陽性病例在增多，但並沒有引起閉環內疫情的群聚性傳播，總體在可控範圍內。

針對國外運動員感染新冠後是否還有機會到北京參賽的問題，黃春回應道，一些國外運動員、教練、奧運會官員在境外核酸檢測的過程出現陽性，因此他們可能會取消到北京。另外根據相關政策，對於新近感染的運動員，「假如他在登機前5天連續4次核酸檢測呈陰性」，他還是很有機會能到北京參加比賽的。

黃春說，希望目前還沒到北京的運動員能夠早日康復，也希望他們能盡快符合北京冬奧組委有關核酸檢測陰性的條件，如期趕上冬奧會賽事。

據北京冬奧組委網站消息，2022年1月31日0至24時，機場入境涉奧人員總數累計1438人，經大陸海關檢測後，複檢陽性18人，其中運動員及隨隊官員11人，其他利益相關方7人；閉環內核酸檢，複檢陽性6人，其中運動員及隨隊官員5人，其他利益相關方1人。