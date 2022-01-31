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婆婆伴輪椅伯伯下車！計程車大哥全程幫忙推上路 網友：司機的榜樣

香港01 / 文／ 朱利安
婆婆與行動不便的伯伯從計程車下車，司機細心的扶著伯伯。（fb「的士乘客及司機行為分享區」影片截圖）
婆婆與行動不便的伯伯從計程車下車，司機細心的扶著伯伯。（fb「的士乘客及司機行為分享區」影片截圖）

正能量故事永不嫌多！近日1名計程車司機的窩心舉動就被網友大讚，網上瘋傳的影片看到他抱起伯伯坐上輪椅，又主動替同行的婆婆將輪椅推回行人路，讓片主直言對方是「司機的榜樣！」。

片主在facebook群組「的士乘客及司機行為分享區」分享影片，看到婆婆與行動不便的伯伯從計程車下車，司機見狀上前幫忙，抱起伯伯並協助他坐上輪椅，又為伯伯取回座位上的冷帽，最後更主動推輪椅返回行人路。

司機助人的全過程被拍下，片主大讚「司機的榜樣！」，大批網友看後亦紛紛留言「好人有好報」、「好人好事」，有同行則分享自己的想法，「我都本住一個信念，我都會老、我都會病、我都會坐輪椅，所以我見到輪椅客都必定會盡力幫手」。

不過，也有網友猜測該對老夫婦是否司機的家人，「應該是司機親人，我推測！否則不太可能囉，幾乎要送老人家上樓的樣子，如果非親非故就真的世間少有，人間極品是也！」。

司機又幫忙推輪椅上人行道。（fb「的士乘客及司機行為分享區」影片截圖）
司機又幫忙推輪椅上人行道。（fb「的士乘客及司機行為分享區」影片截圖）

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文章授權轉載自《香港01》

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