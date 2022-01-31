大陸新增40例本土確診 杭州疫情防控面積逾400平方公里

據大陸國家衛健委通報，1月30日，中國大陸報告新增新冠肺炎確診病例58例。其中境外輸入病例18例，本土病例40例。當天本土病例分別為：浙江24例，均在杭州；天津11例，其中河北區8例、濱海新區3例；北京3例，其中豐台區2例、朝陽區1例；黑龍江1例，在牡丹江；河南1例，在汝州。

目前疫情較嚴峻的杭州30日通報，該市目前已劃定63個「三區」（封控區、管控區、防範區）範圍，防控面積合計415.6平方公里，人口42.76萬。其中封控區面積10平方公里，人口1萬。

杭州富陽區自27日晚發現首例確診病例以來，不到3天確診就有13例。富陽區官方表示，本次富陽疫情主要是通過婚宴和母嬰館傳播。13例病例中，4例來自於婚宴、8例來自母嬰館，1例是因病例到家拜訪而感染，傳播鏈條清晰。

北京冬奧組委30日通報，從1月23日至29日，涉奧人員複檢陽性總數為139人，其中機場複檢陽性總數102人，閉環內核酸檢測複檢陽性總數37人；運動員及隨隊官員39人，其他利益相關方100人。

至於北京本土疫情，本月15日至30日16時，累計報告本土病例已達108例，其中確診96例，無症狀感染者12例；Delta變異株關聯感染者102例，Omicron變異株關聯病例6例。

中新社報導，截至目前，北京有高風險地區3個，中風險地區7個。

30日中國大陸還報告新增無症狀感染者52例，其中境外輸入48例，本土4例（均在黑龍江齊齊哈爾）。

截至30日24時，中國大陸現有確診病例1,937例，其中重症病例10例，尚在醫學觀察的密切接觸者3萬8,879人。