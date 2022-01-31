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曾遭洪水毀心血 看好長三角 台灣農民種蘭再出發
王金堂從事蘭花種植近40年，和妻子到皖創業已有十年，2012年進駐安徽廬江台灣農民創業園。王金堂已連續三年沒回過台灣，今年春節期間他負責在後方整理、修剪蘭花，妻子負責在前方銷售。
中新社報導，為縮減生產成本，他選擇在廣東培育蘭花種苗，待快成品時再運到廬江繼續培育，成品後再對外銷售。「大陸物流發達，中間運輸成本低。」王金堂認為，如今，蘭花市場價格透明、競爭力大，要求必須不斷提高種養技術，降低管理成本。
2020年廬江突發洪水，王金堂蘭花基地的3.6萬平方公尺大棚及80萬盆蘭花全部受災。那時，王金堂心痛萬分，一度想過放棄。「這麼多年的心血就這麼算了？」王金堂不甘心。2021年，他整合資金，整裝再出發，把僅存一半、沒有沖毀的大棚重新整理出來，買來種苗繼續培育，以供2022年春節市場。
王金堂的不甘心源於其看好長三角市場。他說，合肥處於長三角地區，消費市場潛力大。展望2022年，王金堂表示，將調整生產結構，發展循環農業。「如果有當地的年輕人想學蘭花種植，我會傾囊相授我的技術和經驗。」
和王金堂一樣，在皖從事養老方面的創業台青答允煦，同樣忙著打理春節生意。答允煦是2020年初來到合肥創業。
到合肥之前，答允煦也考察過。他說，台灣已邁入高齡化社會，失能老人比較多，所以以居家為主，社區為輔，而大陸目前正好相反。長三角地區的老齡人口比率超過20%，已進入中度人口老齡化階段。未來，長三角居家養老的市場將會越來越大。
下一步，答允煦將立足安徽，開拓長三角市場，將台灣居家養老方面比較好的經驗和做法帶到大陸來。
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