澳門第二大「賭廳之王」陳榮煉被逮捕

（德國之聲中文網）1月30日上午，澳門特區司法警察局召開新聞發布會公布，本月28日在澳門新口岸區酒店截查一名陳姓嫌犯及一名蔡姓嫌犯，隨後以涉嫌非法經營賭博罪、洗黑錢罪將他們拘捕，兩人在查問期間拒絕合作。警方在他們的住所和辦公地點發現大量犯罪證據，包括410萬港元現金、電腦服務器等。兩人被移送當地檢察機關。澳門警方稱，這次案件與去年11月的周焯華洗錢案為同一案件，陳姓嫌犯主要涉嫌操控集團非法經營網上賭博，而蔡姓嫌犯則涉嫌協助陳姓嫌犯進行有關行為。在警方公布的現場照中，兩人戴著黑色的頭套，雙手被拷，被警方工作人員帶出住所。

當地媒體報道，陳姓嫌犯為澳門博彩中介龍頭德晉集團實控人陳榮煉。陳榮煉生於1972年，是活躍在台灣及中國大陸的台灣知名藝人安以軒的丈夫。德晉集團2007年在澳門成立，為澳門最大的博彩中介人之一。截至2021年10月，其旗下開設在賭場的貴賓廳轉碼數已超過太陽城，前線員工超過600人。

零容忍時代到來

分析人士認為，這些逮捕行動預示著中國對推廣賭博的零容忍時代到來，中國官員試圖切斷資金的外流。在中國，所有形式的賭博都是非法的。澳門博彩中介人傳統上為來自中國大陸的豪賭客提供便捷的信貸，並使用地下融資渠道追討債務。

去年11月，澳門太陽城集團前主席周焯華（綽號洗米華）因涉嫌在中國境內違法開設賭場、發展境內人員為股東級代理和賭博代理，組織中國公民赴其承包的境外賭廳賭博、參與跨境網絡賭博活動、並通過地下錢莊等非法渠道為賭客提供資金結算服務等，被澳門警方逮捕。官方通報稱，該犯罪集團共發展股東級代理199人，發展賭博代理12000余人，發展中國境內賭客會員8萬余人，涉案金額特別巨大，嚴重妨害了中國社會管理秩序。

香港媒體報道，在洗米華案中，有多宗案件與陳榮煉的德晉集團有關，涉案總金額超過3億元人民幣。

根據官方數據，博彩業不透明的VIP貴賓廳業務幾年前曾在澳門博彩收入中佔比超過三分之二。太陽城集團和德晉集團曾是澳門最大的兩家中介公司，雇傭數千人。澳門賭博監管機構的數據顯示，在過去12個月裡，澳門持牌中介人的數量減少了 46%。隨著中國限制資本外流以及新冠疫情帶來的旅行限制，去年最後一個季度，貴賓業務已萎縮至澳門博彩業總收入的四分之一。

（路透社等）

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