中老鐵路客貨運增 旅客破百萬人次

聯合報 / 大陸新聞中心／綜合報導

據中國鐵路昆明局集團有限公司消息，截至1月30日，中老鐵路（中國至寮國鐵路）客貨運輸持續增長，發送旅客突破100萬人次，貨物50萬噸，其中跨境國際貨物10萬噸。

新華社報導，2021年12月，中老鐵路全線建成通車，鐵路部門根據客流情況適時調整列車開行對數，服務旅客出行。目前，中老鐵路中國段日均組織開行客運列車28.5對，較春運前增加9對，日均運能可達3.9萬坐臥以上，增長40%；老撾段（寮國段）根據客流情況，每天開行1至2對動車組列車。

跨境貨物從昆明出發，經中老鐵路發往老撾。鐵路和海關邊檢部門多措並舉，提高了跨境物流效率。「目前，中老鐵路貨物品類不斷增加，從開通初期的飼料、化肥產品增加至通信、光伏、汽車和紡織品等。近期，米、啤酒等食品百貨運量逐步增加。」中國鐵路昆明局集團昆明東站營銷部部長許傑峰說。

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