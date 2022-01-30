疫情防控不力 江蘇東部機場集團前董座被「雙開」

江蘇東部機場集團前黨委書記、董事長馮軍等人因疫情防控不力等原因被問責。

據新華社報導，江蘇省紀委監委對馮軍、東部機場集團前黨委副書記、總經理徐勇，前黨委委員、副總經理汪超，以及南京祿口國際機場前應急救援部主任尹運文，依紀依法作出處理。

報導指出，馮軍違反工作紀律，在南京祿口國際機場疫情防控工作中失職失責，給中共當局和人民利益造成重大損失，對疫情發生和擴散負有重要領導責任，此外違反政治紀律、組織紀律、廉潔紀律和中共中央八項規定精神，給予其開除黨籍、開除公職（雙開）處分。

另外，報導指，徐勇亦涉嫌受賄犯罪，給予其開除黨籍、開除公職處分，將其涉嫌受賄犯罪問題，移送檢察機關依法審查起訴。尹運文涉嫌的犯罪問題，亦移送檢察機關依法審查起訴。