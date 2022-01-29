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中國大陸民眾返鄉過年遭多地阻撓 官方祭出5個不得

中央社 / 台北29日電
春節將至，中國民眾欲返鄉過年。 中新社
春節將至，中國民眾欲返鄉過年。 中新社

中國民眾欲返鄉過年，卻遭多地層層加碼防疫規定阻撓，已引發民怨。對此，中國國務院聯防聯控機制今天祭出「五個不得」，明確要求地方不得隨意禁止外地民眾返鄉過年。

據中國網直播，中國國務院聯防聯控機制29日下午舉行新聞發布會，國家衛健委新聞發言人米鋒表示，近期，有媒體報導和社交平台反映，一些民眾遇到返鄉受阻問題，國務院聯防聯控機制綜合組已進行核實，並及時反饋地方要求立即整改。

他指出，有的地方已經做了政策調整，但個別地方仍存在「不允許低風險地區群眾返鄉」、「強制要求返鄉群眾自費集中隔離」、「隨意延長集中隔離和居家健康監測時長」等情形，民眾反映強烈。

米鋒表示，國務院聯防聯控機制綜合組對執行防疫政策再次提出明確要求，概括起來就是「五個不得」：不得隨意禁止外地民眾返鄉過年；不得隨意擴大限制出行範圍；不得將限制出行的範圍，由中、高風險地區擴大到所在地市及全省；不得對低風險地區返鄉民眾採取強制勸返、集中隔離等措施；不得隨意延長集中隔離觀察和居家健康監測期限。

他並表示，國家衛健委官網首頁已開設「春節返鄉路」公眾留言板。民眾在返鄉途中遇到「層層加碼」等問題，可以在留言板反映，將認真核實、督促整改。

國務院 春節返鄉

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