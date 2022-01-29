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香港新增確診120例 葵涌邨大傳播鏈已截斷

中央社 / 台北29日電
香港葵涌邨一度疫情嚴峻，不過衛生官員表示，邨內大傳播鏈基本上已截斷。圖為葵湧邨居民繼續參加核酸檢測。 中新社
香港葵涌邨一度疫情嚴峻，不過衛生官員表示，邨內大傳播鏈基本上已截斷。圖為葵湧邨居民繼續參加核酸檢測。 中新社

香港今天新增120例COVID-19確診病例，其中86例為本土病例。衛生官員表示，一度疫情嚴峻的新界葵涌邨，邨內大傳播鏈基本上已截斷，但不排除未來該邨仍會有病例出現。

綜合港媒報導，香港今天新增86例本土確診病例當中，有11例傳播源頭不明。其中，重災區葵涌邨新增20例，迄今累計416例，共210戶受到影響。另外，今天還新增一採陽性70多例。

香港衛生防護中心傳染病處主任張竹君在記者會上說，葵涌邨大部份新增確診病例是從檢疫中心找到的，邨內的大傳播鏈基本上已截斷，相信不會有大型傳播。該邨的圍封行動已達到目的，但居民不能掉以輕心，相信在公共設施仍然有可能受到污染，不排除日後再有確診病例。

葵涌邨映葵樓及夏葵樓今天早上解封，而逸葵樓昨天已經解封。

香港 疫情 COVID-19

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