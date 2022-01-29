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影／台灣民眾浦東機場突然昏厥 陸返鄉軍醫即時出手相救

聯合報 / 記者林則宏／即時報導
一名準備返鄉過年的台灣民眾，28日上午在上海浦東國際機場突然昏厥，所幸現場有三名正在候機的大陸軍醫即時出手相救。圖／翻攝自自《澎湃新聞》視頻
一名準備返鄉過年的台灣民眾，28日上午在上海浦東國際機場突然昏厥，所幸現場有三名正在候機的大陸軍醫即時出手相救。圖／翻攝自自《澎湃新聞》視頻

上海《新民晚報》報導，28日上午，上海浦東國際機場T1航站樓裡一名準備搭機返台的男子突然暈倒，所幸現場有三名正在候機的大陸軍醫即時出手相救。據悉，這名台灣男子目前已脫離險境，正在醫院接受治療。

報導稱，28日10時許，上海浦東國際機場T1航站樓一位男性旅客突然暈倒，失去意識。現場有人立即高喊：「這邊有人摔倒了，現場有沒有醫生……」

在聽到呼救聲後，隨即有三個人衝過來。其中兩人是準備返鄉探親的大陸海軍軍醫大學上海長海醫院的夫妻檔「軍醫」—肛腸外科副主任醫師閆飛虎和影像科主管護士卞承玲，另一人是大陸某部隊醫院護士。

閆飛虎發現，男子瞳孔放大、牙關緊閉、肌肉處於痙攣狀態，口腔中有很多分泌物，判斷是心臟驟停。「我們立即用紙巾清理了分泌物，使其氣道開放，便於後續人工呼吸。」他說。

三人立即進行對這名男子進行CPR搶救，按約4、5分鐘後，這名旅客才逐漸恢復呼吸，瞳孔也逐步縮小。「最讓我們振奮的是，他的意識也恢復了。我詢問他的狀態如何，他能點頭示意了。」閆飛虎回憶。

報導稱，男子隨後被送往醫院觀察，目前已無大礙。事後得知，被救的邱姓男子是準備返鄉的台灣民眾。他表示，自己當天3點多就起床從深圳出發，準備在上海轉機回台，中間沒怎麼進食、喝水，候機時就突然失去意識，萬分感謝醫護人員及時出手相救。

閆飛虎說，「在群眾最需要的時候，能夠衝得上、救得下、治得好，是每名軍醫必備的素質和擔當。」

上海 機場 醫師 CPR

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