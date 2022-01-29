存世最大的先秦青銅虎 「商伏鳥雙尾青銅虎」
農曆虎年即將到來，據中新網報導，不少人近日專程前往江西省博物館，參觀鎮館之寶—「商伏鳥雙尾青銅虎」。「商伏鳥雙尾青銅虎」已有超過3,000年的歷史，是存世最大的先秦青銅虎。
報導稱，「商伏鳥雙尾青銅虎」1989年在江西省新幹縣大洋洲出土，現為大陸國家一級文物，通長53.5公分、通高25.5公分，重6.2公斤，是商代青銅藝術的輝煌之作。
據介紹，「商伏鳥雙尾青銅虎」，虎整體呈伏蹲欲縱之態，虎首抬頭平視，虎面相神異，張口露齒，雙目圓凸，兩耳豎起。直背，凸脊，腹部略垂。
虎周身遍飾花紋，包括卷雲紋、鱗片紋、雲雷紋等。最特別的是，虎有曲卷雙尾，虎背上還伏臥著一隻鳥，尖喙圓睛，豎頸短尾，悠然自得的鳥與霸氣盡顯的猛虎形成了強弱動靜的鮮明對比。
商代曾有一個位於南方的方國「虎方」，對其地屬，學者看法不一。有學者根據大洋洲等地出土虎文化符號器物認為，贛鄱區域為虎方所在。
江西博物館研究員彭明瀚認為，虎方應位處長江以南、南嶺以北、鄱陽湖—贛江流域以西、洞庭湖—湘江流域以東的古三苗聚居地區。
這一區域出土的青銅器物上的虎形象多作行走狀，以圓雕或高浮雕形式出現，帶有明顯的寫實傾向，與中原地區以「饕餮」形式出現的誇張的虎形象明顯不同。
「商伏鳥雙尾青銅虎」是大洋洲青銅文化的重要符號。大洋洲還曾出土虎耳方鼎、虎耳虎形扁足圓鼎等，其他一些器物也裝飾有虎形紋飾，反映出虎對於墓主家族或族群具有特殊的文化意涵。
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