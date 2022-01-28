春運10天 旅客發送2.6億人次

聯合報 / 大陸新聞中心／綜合報導
1月25日，四川成昆鐵路線迎來節前春運客流高峰，圖為四川眉山火車站內，旅客扛著行李有序排隊檢票進站。（中新社）
1月25日，四川成昆鐵路線迎來節前春運客流高峰，圖為四川眉山火車站內，旅客扛著行李有序排隊檢票進站。（中新社）

大陸交通運輸部新聞發言人劉鵬飛27日在記者會上披露，截至1月26日（春運第十天），大陸全國春運旅客發送量2.6億人次，較2021年同期增長約46%，但較疫情發生前2019年春運同期仍處於中低位水平。

中新社報導，大陸交通運輸部預計從1月27日至1月30日將進入春運節前高峰時段，客流量峰值預計出現在1月30日（臘月二十八）左右；節後出行需求相對集中，預計節後將在2月5日（正月初五）至8日（正月初八）、16日（正月十六）至17日（正月十七）迎來客流高峰。

大陸交通運輸部稱，2022年春節假期，大陸全國收費公路繼續對7座以下（含7座）小型客車以及允許在普通收費公路行駛的摩托車免收通行費。具體免費時段從節假日第一天（1月31日）零時開始，節假日最後一天（2月6日）24時結束。普通公路仍以車輛通過收費站收費車道的時間為準，高速公路仍以車輛駛離出口收費車道的時間為準。

劉鵬飛指出，受國內外疫情形勢變化等因素影響，今年大陸春運期間公眾出行主要以中、短途為主，預計日均車流量為2800萬輛左右，同比基本持平。從流量變化看，呈「節前平穩、節中反彈、節後回升」的特徵，預計除夕為流量最低點，正月初六、正月十六前後出現兩個流量高峰。

從天氣情況看，今年春節期間大陸各地天氣總體較好，大部分地區氣溫基本接近常年水平，可能出現一定範圍的低溫雨雪天氣。

春運期間，針對務工人員、學生等出行群體，將加強相關部門協同，制定針對性措施，在從嚴從細落實疫情防控措施前提下提供有力保障。

春運 疫情

延伸閱讀

疫情下的中國春運 前10天旅客量年增46%

台商飯店內缺氧突成植物人 大陸女友挨告下毒獲不起訴

睽違6年 蘋果去年第4季重登大陸智慧型手機銷售榜首

大陸團導遊失業捷運旁持電擊棒行搶 台日聯手抓強盜犯

相關新聞

春運10天 旅客發送2.6億人次

大陸交通運輸部新聞發言人劉鵬飛27日在記者會上披露，截至1月26日（春運第十天），大陸全國春運旅客發送量2.6億人次，較...

留瓊過年台胞相聚 兩岸視訊拜早年

受新冠肺炎疫情影響，今年春節許多在瓊台胞選擇就地過年。1月26日恰逢中國傳統南方小年，海南省台資企業協會會長謝文盛邀請數...

外國人去年入出境大減

大陸國家移民管理局發言人陳傑27日在北京表示，2021年中國大陸全年外國人入出境453.1萬人次，與上一年相比下降65....

一改過往排隊盛況 香港黃大仙區餐廳奇景反讓網友心癢癢

香港多區都有爆發疫情，其中黃大仙區亦都傳出多宗確診，地點包括著名壽司店壽司郎所在的私人屋苑「豪苑」。有網民在facebook群組上傳照片...

北京冬奧三大賽區冬奧村27日正式開村

經過4天預開村，北京、延慶、張家口三大賽區冬奧村1月27日正式開村。自1月4日以來，機場入境涉奧人員總數累計4046人，...

香港移居台灣人數 第二年創新高

在2019年香港經歷「反送中」運動之後，越來越多香港人在漸趨高壓的政治環境下決定移民，其中不少人選擇台灣為目的地。根據台灣內政部移民署的最新數字，2021年獲得台灣居留許可的香港人共有11173人...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。