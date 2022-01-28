春運10天 旅客發送2.6億人次

大陸交通運輸部新聞發言人劉鵬飛27日在記者會上披露，截至1月26日（春運第十天），大陸全國春運旅客發送量2.6億人次，較2021年同期增長約46%，但較疫情發生前2019年春運同期仍處於中低位水平。

中新社報導，大陸交通運輸部預計從1月27日至1月30日將進入春運節前高峰時段，客流量峰值預計出現在1月30日（臘月二十八）左右；節後出行需求相對集中，預計節後將在2月5日（正月初五）至8日（正月初八）、16日（正月十六）至17日（正月十七）迎來客流高峰。

大陸交通運輸部稱，2022年春節假期，大陸全國收費公路繼續對7座以下（含7座）小型客車以及允許在普通收費公路行駛的摩托車免收通行費。具體免費時段從節假日第一天（1月31日）零時開始，節假日最後一天（2月6日）24時結束。普通公路仍以車輛通過收費站收費車道的時間為準，高速公路仍以車輛駛離出口收費車道的時間為準。

劉鵬飛指出，受國內外疫情形勢變化等因素影響，今年大陸春運期間公眾出行主要以中、短途為主，預計日均車流量為2800萬輛左右，同比基本持平。從流量變化看，呈「節前平穩、節中反彈、節後回升」的特徵，預計除夕為流量最低點，正月初六、正月十六前後出現兩個流量高峰。

從天氣情況看，今年春節期間大陸各地天氣總體較好，大部分地區氣溫基本接近常年水平，可能出現一定範圍的低溫雨雪天氣。

春運期間，針對務工人員、學生等出行群體，將加強相關部門協同，制定針對性措施，在從嚴從細落實疫情防控措施前提下提供有力保障。