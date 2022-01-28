外國人去年入出境大減

聯合報 / 大陸新聞中心／綜合報導

大陸國家移民管理局發言人陳傑27日在北京表示，2021年中國大陸全年外國人入出境453.1萬人次，與上一年相比下降65.9%。

中新社報導，陳傑在線上記者會作上述表示。陳傑表示，要堅決貫徹「外防輸入、內防反彈」總策略，強化口岸查驗、邊境堵截、控制非必要人員跨境流動，繼續暫停口岸簽證和區域性免簽政策，落實從嚴從緊的入境政策，在保證防疫安全前提下為到中國大陸從事經貿、科技等活動及具有緊急人道主義需要的外國人提供必要的入境便利。

他表示，2021年外國人入出境453萬人次，同比下降65.9%。繼續倡導非緊急、非必要不出境，嚴格審批簽發大陸居民出入境證件，全年共受理審批普通護照63萬本，往來港澳台通行證件144萬本、簽注591萬個。

與此同時，大陸國家移民管理局強化邊境地區「一線巡控、二線查緝、轄區管控」，堅守2.2萬公里陸地邊境線，對1900多條通外山口、便道和渡口實行全時段巡邏管控。

當前境外疫情持續蔓延，被問及2022年中國大陸出入境政策是否會調整和放鬆，陳傑回應道：「工作中，我們也要求各級移民管理機構具體問題具體分析，在政策執行過程中不搞『一刀切』、避免簡單化。」

他表示，對赴境外留學、就業、商務等確有出境需求的人員，對確有需要到中國大陸進行經貿、科技活動的人員和具緊急人道主義原因確需入境的人員，經審核屬實後，移民管理機構都會及時簽發出入境證件。

移民 北京

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