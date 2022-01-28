留瓊過年台胞相聚 兩岸視訊拜早年

受新冠肺炎疫情影響，今年春節許多在瓊台胞選擇就地過年。1月26日恰逢中國傳統南方小年，海南省台資企業協會會長謝文盛邀請數位留瓊過年的台商及陸配相聚，共迎新春佳節。

中新社報導，在大陸打拚多年的台商張岳玄說，海南已成為他的第二故鄉，在大陸過年沒有孤單感。

十多年前嫁到台灣的瓊籍陸配謝泳春今年頭一回與丈夫相隔兩岸過年，聚會當天她也與身在台灣的丈夫視訊通話，互拜早年。在海南從事花道藝術的謝泳春說，她去年在台南舉辦了一場插花與繪畫藝術聯展，她希望今年將這門藝術在海南推廣。

在謝文盛看來，台胞拜年因疫情有所改變，但是親情的聯繫、感情的交流不變。

台商在交談中感慨，老一輩到瓊創業的台商以從事農業、旅遊業為主，而當下「闖海南」台商不斷順應時代潮流，將投資領域越拓越寬。如今，高新技術產業、現代服務業、農業等正在成為台商投資海南的重點領域。

海南自貿港建設吸引愈來愈多的台灣青年來瓊創業就業。「年輕人受教育程度高，敢於創新，老一輩台商是他們的堅強後盾。」謝文盛說，近年來，大陸經濟社會發展，正是台胞在大陸發展的好機會，他鼓勵台青抓住機遇，大膽探索創新，在這片熱土上發揮專長。

據海南省台辦介紹，三年多來，海南全省新增台資企業302家，實際利用台資3.08億美元。2021年1月至12月，海南新增台企160家；去年1月至11月，瓊台兩地貿易額達17.01億元人民幣，同比增長89.4%。

謝文盛稱，下一步，海南省台資企業協會將繼續發揮自身優勢，增進台商台企之間的團結聯誼和交流合作。