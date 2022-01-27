一改過往排隊盛況 香港黃大仙區餐廳奇景反讓網友心癢癢

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香港01 / 卓柏安
香港多區都有爆發疫情，其中黃大仙區亦都傳出多宗確診，地點包括著名壽司店壽司郎所在的私人屋苑「豪苑」。圖/取自臉書社團
香港多區都有爆發疫情，其中黃大仙區亦都傳出多宗確診，地點包括著名壽司店壽司郎所在的私人屋苑「豪苑」。圖/取自臉書社團

香港多區都有爆發疫情，其中黃大仙區亦都傳出多宗確診，地點包括著名壽司店壽司郎所在的私人屋苑「豪苑」。有網民在facebook群組上傳照片，指壽司郎位於黃大仙豪苑的分店竟然不需排隊取號即可入內用餐，笑說「有膽就來吧」。有網民對於吃壽司郎不需排隊感到興奮，但亦有人表示現在疫情嚴峻，應該避免堂食。

該名網民在facebook群組「黃大仙區友(黃大仙，新蒲崗，鑽石山，慈雲山......)」上傳照片，當中可見壽司郎黃大仙店門前十分冷清。參考「香港壽司郎」程式的資料，壽司郎在香港各區的13間分店之中，在下午3時半左右僅有黃大仙店不需領取籌號，到達分店門口即可以安排入座，其餘分店則仍然在叫號。

帖文引來網民回應，有人直指壽司郎不用等位實在難得，甚至有人表示自己夠勇敢前往用餐或早前才曾經前往用餐，「我敢去，現在可能比其他沒爆疫的地方還安全」、「昨天先吃完，正！太開心無人排隊」、「其實無人排，快吃完走食得過」、「前日去，全場只有我1個客人，像包場」。不過亦有留言強調，現在疫情嚴峻，不應因為節省排隊時間就外出吃飯，「疫情嚴重，安全第一」、「彩雲長波樓已20宗，真心不要出去吃啦！」。

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文章授權轉載自《香港01》

香港 疫情

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