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東莞某醫院聚餐掛橫幅「手術室裏全是錢」 網友：將心裏話說出了

香港01 / 撰文： 林芷瑩
圖／香港01提供
圖／香港01提供

網傳東莞某醫院手術室舉行總結大會時，懸掛了一條寫有「手術室裡全是錢！」的橫幅。不少網民認為醫院毫無醫德。

昨日（26日），院方發聲明致歉，表示橫幅內容確實不妥，將向手術室反映該情況及處理相關負責人。

網傳圖片顯示，東莞康華醫院手術室舉行2022年終總結大會，在會場懸掛了一條橫幅，內容為「虎虎生威迎新年，手術室裡全是錢！」。圖片引起網民議論，認為「醫療本來是救人 ，最後變成了一門生意」、「如今的醫院以掙錢為主要目的，治病救人放在次要位置了」、​「是現今大多數醫院的寫照，也是現今大多數醫生的心裏話」。​

康華醫院回應稱，經調查了解，1月21日晚，醫院中心手術室部分人員自發組織在某餐廳用餐，為了營造輕鬆用餐氛圍，有護士自行製作橫幅並在現場懸掛，橫幅內容表述極其不當，嚴重違背醫院的辦院宗旨。

康華醫院就事件致歉，並稱已第一時間對相關責任人作出嚴肅批評教育，將對涉事科室和人員作進一步調查，並按照醫院的相關規章制度嚴肅處理。

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文章授權轉載自《香港01》

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