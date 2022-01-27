北京冬奧 帶動冰雪旅遊潮

北京冬奧會臨近，冰雪旅遊的熱度也逐漸升溫，近日發布的多個報告顯示，冰雪旅遊正成為愈來愈多人的選擇，冰雪旅遊漸成新消費熱點。

新華社報導，大陸國家統計局開展的「帶動三億人參與冰雪運動」統計調查顯示，中國大陸冰雪運動參與人數達到3.46億人，居民參與率達24.56%。

在帶動「三億人參與冰雪運動」和2022年北京冬奧會等利好因素的推動下，冰雪旅遊和參與冰雪運動的人數持續穩步增長，冰雪旅遊市場潛能進一步激發，冰雪旅遊產業發展正迎來快速發展期。

根據「北京2022年冬奧會和冬殘奧會遺產報告集（2022）」中數據，2016-2017雪季冰雪旅遊人數1.7億人次，冰雪旅遊收入2700億元（人民幣，下同），2018-2019雪季冰雪旅遊人均消費1734元，是大陸國內旅遊人均消費的1.87倍，2020-2021雪季冰雪旅遊人數2.3億人次，冰雪旅遊收入3900億元。

中央財經大學體育經濟研究中心主任王裕雄表示：「滑雪運動的黏性很強，隨著人們收入水平的進一步上升。滑雪產業帶動關聯產業，特別是旅遊產業的能力很強。」

據中國旅遊研究院發布的「中國冰雪旅遊消費大數據報告（2022）」預測，2021-2022冰雪季中國大陸冰雪休閒旅遊人數將達到3.05億人次。該報告同時預測，東北地區蘊含著2025年「十四五末期」3億冰雪旅遊人次、5000億元收入的超大規模消費的冰雪旅遊市場潛力，京津冀地區蘊含著2025年「十四五末期」1億冰雪旅遊人次、2500億元收入的超強消費的冰雪旅遊市場潛力，新疆維吾爾自治區蘊含著2025年「十四五末期」1億冰雪旅遊人次、2000億元收入的超快發展的冰雪旅遊市場潛力。