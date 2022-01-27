台胞重慶迎新春 家人團聚就是年

26日是南方農曆小年，在渝台青陳人靖忙著大掃除、備年貨、貼春聯。因應疫情防控，2022年春節陳人靖一家六口再次選擇留渝迎新。三年未回台灣，儘管鄉愁漸濃，但陳人靖說：「只要家人在身邊，哪裡都可以過年。」根據計劃，除了通過視訊向台灣的親友拜年，一家人還將開啟川渝近郊遊。

中新社報導，出生於1994年的陳人靖2002年正式登陸，一家人2012年在重慶定居。「剛來重慶時，有很多不習慣。」陳人靖笑著回憶，山城複雜的地貌曾讓她一度以為來到了「外星」，爬坡上坎一次次地錘煉著她的耐心與體力，最無助的是問路卻聽不懂方言。

如今，一家人只要回台灣，火鍋底料、郫縣豆瓣醬等都是必需品。

首屆十八梯新春民俗文化燈展近日開啟，數千個彩燈點亮重慶十八梯傳統風貌區，流光溢彩，年味十足。（中新社）

生活中，陳人靖樂於探索新鮮事物。她說，解鎖美景、美食，是一件充滿驚喜的事，其足跡已遍布大陸十餘個省市。日常，陳人靖還會把見聞發在朋友圈，藉此讓台灣親友瞭解更加真實的大陸。

「逢年過節回台灣，大陸生活是繞不開的話題。」陳人靖說，令她欣喜的是，在一家人的強烈推薦下，越來越多的親朋帶著好奇，赴大陸觀光、求學甚至安家。對她而言，讓親友到大陸走一走、看一看，更大的好處或許在於，自己再也不用回答類似「台灣好還是重慶好」的問題，因為兩邊都是「家」。

出生於千禧年的四弟陳保忠現在是四川大學國貿專業大二的學生。他說，爸爸在社交平台取名「安徽女婿」、選擇扎根大陸發展，都蘊藏著老一輩人對大陸的深沉情結。

談及新年期待，自小在大陸成長的陳保忠感慨，近年來，他除了直觀地看到城市的日新月異，更切身地體會到新時代賦予自己的無限可能。趁著假期，他將在勤工儉學的同時，好好充電，為來年蓄力，還將出門旅行，更深度地感知大陸的風土人情。