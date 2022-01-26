學童打破陶俑文物 博物館索賠570萬元引熱議

1月25日，湖北武漢一網友爆料稱他的孩子參加校外教學冬令營活動時，打碎博物館130萬元（折合約新台幣570萬元）的文物。

涉事孩子家長稱，這座雕塑屬於武漢市某私人博物館，價值130萬元，是對方要求賠償。事件引發網友熱議，有網友批評，私人博物館沒做好保護措施，反而要學生賠償天價不合理；博物館人員則反駁，從未提出130萬這個數字，但要求彼此談論可以接受的金額。

據東方網報導，監視影片顯示，這座半人高的陶俑人像放在牆角位置，附近有不少學生正在活動。一名學生經過陶俑時，身體不慎觸碰到陶俑的手部，結果陶俑從中間部位斷成了兩截，摔在地上破損。

這名家長表示，孩子今年12歲，寒假裡參加了一個為期5天的校外作文培訓班，期間，培訓機構老師帶孩子參觀博物館時發生了意外。自己花1000元給孩子上寒假營，結果換來了要求賠償130萬元的慘痛結果，他說：「這是要破產的節奏」。

在隨後的影片裡，他曬出了孩子的優秀少先隊員勳章並表示：「不要害怕，要勇於面對，勇於承擔」。不過對於應該怎麼賠償，他還是希望大陸網友能為其拆招。他認為，付費將孩子交給培訓機構參加活動，孩子才12歲，監護權就暫時轉移給老師了，培訓機構應該承擔更高的賠償比例。

該報導引發網友熱議，有網友質疑該私人博物館「碰瓷」，「那麼貴重竟然沒有任何保護措施，沒有玻璃罩也沒有隔離帶？」也有網友表示，「小孩肯定是有錯的，無論有沒有防護，都不該碰觸文物。」

早前，該私人博物館工作人員「片姜舟_ 」在微博發聲，就「學生參觀私人博物館打碎130萬文物」澄清事實，「我全權負責我的言論，因為從事情發生開始到現在我是全程的唯一現場目擊者及經歷者，且由我協助館長及警方跟進此事。」她在文中寫道：「這件鎮墓俑並非130萬；報警方並非博物館；博物館從未勒索研學機構以及小孩父母；目前還在協商階段。」

作為整件事情的現場目擊者，「片姜舟_ 」在長文中表示，孩子在打碎文物的第一時間，就主動說了「對不起」，並解釋了「130萬」這個數字從哪來的。 「孩子的爸爸有錄音證明，它是從研學機構（補習班）的老師嘴裡說出來的」，而博物館方前往警局後才知曉「130萬」這個價格，這些家長和她本人都有錄音或視頻錄像，「館長和我從始至終沒有逼迫脅迫威脅以及勒索過任何人，亂說過任何一個價格數字」。

針對有陸媒「打電話諷刺挖苦博物館閉館是為躲避責任」，「片姜舟_ 」表示，自己早在半個月前就購入回家車票，館內沒人，只能閉館。

博物館方透露，目前，相關部門已介入調解，孩子被保護得很好，賠償款數額也在大家能接受的範圍。