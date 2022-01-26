半年走4400公里從新疆騎馬回鄉 重慶小伙任性人生

29歲重慶小夥樂曉雲，半年前從新疆霍爾果斯出發，走過4400公里，一人一馬返回重慶奉節老家，他的經歷近期在大陸網站上引發熱烈討論。

對於有人批評他是發傻，樂曉雲就強調他並非「閒得慌」，只是現在自己還沒談戀愛、沒結婚，沒有家庭的負擔，所以還有本錢和機會出去走一走。人生不任性一回，就少了些甚麼。

華西都市報旗下新媒體封面新聞報導，樂曉雲表示，他旅行的目的是為了磨練一下性子，改一改毛病，「以前我是個什麼時候都靜不下心來的人，想靜下心來把這趟旅程走完了，對我自己來說是一種鼓勵。」

29歲的樂曉雲畢業於重慶工商大學國際物流專業，曾在一家單位上了3年班，後來辭職回家養魚、賣水果，也賺了人民幣5萬元，夢想著來一場「單人單騎」的長途旅行。原因是他認為自己的性子急、靜不下來，想要藉此來磨練自己的心智。

樂曉雲表示，這趟獨自的旅行一開始不敢告訴父母，怕他們會擔心，但沒想到坦白後，母親的反應非常淡定，原本以為會被痛罵一頓，卻什麼都沒發生。

更驚喜是，原本父母因為廣東出現疫情反彈可能不會回家過年，但在網上得知樂曉雲的事跡後，就決定要一家團聚。

樂曉雲提到，最開始的計劃是用4至5個月結束旅程，但因為一路上遇到種種突發狀況，時間比預想多出2個月，如今也算是加入了「春運」大軍。

樂曉雲指出，旅遊結束後，無論是身體上還是精神上的鍛煉目的都已達到，還收獲很多，包括馬匹「火鍋兒」，也有粉絲朋友的關心和支持，以及一路上的愛心和幫助。

樂曉雲是在去年7月1日開始從新疆騎馬返回重慶的旅程，一路上遇到的險情不少，火鍋兒受過傷，也曾經食物中毒，甚至遇到野狼，「半夜，我用強光手電一掃，發現附近半山腰上有一雙眼睛在發光，而火鍋兒也圍著拴馬樁不停地打轉、十分緊張。」

樂曉雲並透露，一路上他有嚴格遵守各地的防疫政策，亦記錄下半年來做核酸的次數約有25次。

樂曉雲還提到，見過新疆在草原上自由自在奔跑的馬兒，但是牠們一旦失去了價值後，就會被宰殺掉。因此他會養「火鍋兒」一輩子，以後的生活規劃把牠考慮進去了，牠能能活到多久就養到多久。

不過由於樂曉雲家在奉節縣城內，養馬的確是一個問題，所幸已經有朋友找好地方安頓「火鍋兒」了，就在離家社區不遠的一間空房子裡，「經此一程，我們已經是相依為命的關係了，一定不會虧待牠，更不會靠牠賺錢，請大家放心並見證。」