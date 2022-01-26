快訊

確診者多內用共餐感染 陳時中：目前不因群聚就關掉

納豆腦出血遭爆插管「瘦了一大圈」　經紀人揭最新病況

聽新聞
test
0:00 / 0:00

大陸發生罕見交通事故 機務人員遭飛機碾壓致死

聯合報 / 記者林則宏／即時報導
山東青島膠東機場24日傳出，青島航空一架飛機將一名機務工程人員碾壓致死。（取自《上游新聞》）
山東青島膠東機場24日傳出，青島航空一架飛機將一名機務工程人員碾壓致死。（取自《上游新聞》）

重慶日報報業集團旗下新媒體《上游新聞》報導，山東青島膠東機場24日發生一起事故。青島航空一架空中巴士A320飛機在機場內拖移時，不慎將一名隨同飛機移動的機務工程人員碾壓致死。

《上游新聞》引述知情人士說法指出，涉及這起事故的飛機編號B-30FG，為A320neo型飛機，2020年7月底加入青島航空機隊。B-30FG飛機最後一次執行飛行任務是1月23日，當天23時34分完成長春—青島的飛行任務後，降落在膠東機場進行維修。

24日清晨，B-30FG在指定機位完成檢修工作後，由機務人員監護拖移至另一個機位。飛機轉移過程中，一直在飛機下方聯絡的機務人員被其他人發現倒地，立即叫停飛機。醫護人員趕到現場時，確認該名機務人員已經不幸身亡。

青島警方獲報後對現場進行勘查，監管機構也介入調查。這架B-30FG飛機26日已重新投入青島航空飛行任務，執飛青島出發的一趟航班。

對於這起罕見的事故，大陸民航華東管理局、民航山東安全監督管理局以及青島市公安局機場分局、青島市應急管理部門都尚未對外披露。

報導稱，基地位於上海的某國有大型航空公司2020年9月29日也曾發生類似事故，當時一名機務工程人員在機場機坪內被飛機牽引車碾壓身亡，該航空公司之後將其定性為「地面交通事故」。

一名資深機務工程師表示，民航客機在進行維修或執行飛行任務前後，為使用空橋或機位管理等原因，需要以專用拖車拖移飛機。安全監管規定要求，此時必須要有機務工程人員在飛機下進行通訊等監護工作，但因拖車司機視線死角等原因，一線人員必須高度注意自身安全。

機場

延伸閱讀

美海軍F-35C戰機降落航艦失敗 第七艦隊證實掉入南海

2乘客擅自換機位引騷動 121名乘客陪著一起衰

斯洛伐克飛行車獲適航證書 300公尺跑道就能起飛

大陸去年新生兒最夯名字 男為「沐宸」、女為「若汐」

相關新聞

江蘇老人「清潔劑當橙汁」致孫子洗胃 網民看驚呼：怪不得搞錯

江蘇蘇州一名老人日前將家中一款清潔劑，當成橙汁給孫子飲用，導致孫子送院洗胃...

大陸發生罕見交通事故 機務人員遭飛機碾壓致死

重慶日報報業集團旗下新媒體《上游新聞》報導，山東青島膠東機場24日發生一起事故。青島航空一架空中巴士A320飛機在機場內...

河北老夫婦走遍銀行找已故獨子存款 當地銀行：全部存款僅3元

1月21日，河北邯鄲一段兩個老人在銀行前蹣跚行走的畫面在內地網絡引發熱議...

廣州長隆白虎「龍鳳胎」 亮相迎虎年

虎年即將來到，廣州長隆野生動物世界25日展示了白虎「龍鳳胎」兄妹「梅朗」和「梅梅」，牠們於上月6日在長隆野生動物世界出生...

大陸去年新生兒最夯名字 男為「沐宸」、女為「若汐」

人民網報導，大陸公安部戶政管理研究中心根據公安部人口信息管理系統，透過大數據分析，對全國新生兒姓名用字進行分析所發布的「...

廣角鏡／春運高峰 杭州擠爆

農曆年臨近，大陸春運也進入高峰，各大火車站擠滿返鄉人潮，防疫壓力巨大。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。