港珠澳大橋 水產「快車道」

25日凌晨1時，港珠澳大橋珠海公路口岸燈火通明。5輛滿載魚蝦蟹貝的貨車先後進入大橋口岸海關監管區，幾分鐘時間便完成後台自動驗核，辦結手續，經港珠澳大橋前往香港市場。

中新社報導，據大陸海關統計，2021年全年，經港珠澳大橋珠海公路口岸供港水產品達2.4萬噸，與上年同期相比增加1.6倍；價值達16億元人民幣，同比增長1.2倍。

自港珠澳大橋開通以來，從大橋口岸出口鮮活水產品至港澳的企業，由最初的4家增加至現在的27家，主要分布在珠海、中山、陽江、順德等地，出口水產品種類也越來越豐富。2021年，經大橋口岸出口的各類鮮活水產品多達28種，較往年增多10個品種。

據港珠澳大橋海關綜合業務一科科長馬少偉表示，以前的水產企業主要在深圳等地報關，由於目前大橋口岸24小時通關，又有提前申報的優勢，通關速度快，物流成本低，越來越多的珠三角企業有意將大橋口岸作為供港澳鮮活水產品的主要通道。

「港珠澳大橋便捷高效的通關環境，為我們帶來了更多客戶。」珠海市海淼水產進出口公司是第一批在大橋口岸出口鮮活水產品的企業。公司負責人翁錫鵬表示，以往供港水產品運輸成本高、時間長，鮮活水產品死亡率高，現在隨著大橋口岸的通關愈來愈便捷，產品死亡率大幅降低。該公司現在的出口貨物全部選擇通過港珠澳大橋珠海公路口岸出口。