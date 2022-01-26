重慶軌道交通 突破400公里

重慶軌道交通9號線一期25日開通初期運營，標誌著重慶市軌道交通運營里程突破400公里。

中新社報導，重慶是一座山水之城，卻因道路狹窄，彎多、坡陡，落後的交通基礎設施，一度制約著重慶經濟社會發展。

2000年，重慶軌道交通2號線一期工程（較場口—大堰村）被列為中國大陸西部大開發十大重點工程之一。彼時，不少專家認為，重慶地形特殊，建地鐵幾乎不可能，甚至建任何一種軌道交通都非常困難。但經重慶軌道交通建設者勘探、評估，甚至遠赴歐美、日本「取經」，確定建設跨座式單軌是當時最適合重慶發展的交通形式。

克服資金短缺、技術制約等困難後，2004年11月6日，重慶軌道交通2號線一期工程大坪至動物園段開通觀光運行。這是大陸西部地區開通的第一條城市軌道交通，也是中國大陸第一條跨座式單軌交通。

截至目前，重慶中心城區已經開通10條軌道交通線路，通車里程超過400公里，覆蓋機場、高鐵站、綜合樞紐、商圈等重要功能節點，最高日出行量超過400萬人次。軌道交通在重慶市民公交出行中的占比已經超過50%。

重慶市住房城鄉建委軌道交通建設推進組副組長馬靈鋒在重慶軌道交通9號線一期開通運營現場表示，重慶力爭到2022年底，城市軌道交通通車及在建里程突破850公里。

如今，重慶提出加快打造「軌道上的都市區」，加快推進幹線鐵路、城際鐵路、市域（郊）鐵路（城軌快線）、城市軌道「四網融合」。計畫到2035年，重慶主城都市區軌道交通總里程將達到6059公里左右，通過軌道交通「四網融合」，實現主城都市區「1小時」軌道全覆蓋。