台青志工：攜手讓冬奧更精彩

剛經歷2022年首場降雪，北京海澱區紫竹院冬奧城市志願服務啟動儀式25日舉行，由海澱區青聯組織的台灣青年冬奧城市志願者服務隊是當中一抹靚麗的色彩，他們2月2日至6日將在首都體育館外提供志願服務。

中新社報導，台灣青年冬奧城市志願者服務隊召集人、北京大學體育教研部教師陳文成在啟動儀式上說，「今年很多台青留京過年，正好趕上冬奧。我們做不了專業的運動員，但可以另外一種身分參與到冬奧盛會當中，弘揚奉獻、友愛、互助和進步的志願精神。」

這支隊伍由10位在京台灣青年組成。在北京工作四年多的台青志願者蕭家曜表示，他們將在首都體育館對面紫竹院公園東門提供服務。

北京大學信息管理系的台灣交換生蔡宜伶用三個「恰好」形容入選城市志願者的喜悅之情。她說，「恰好這次冬奧會舉辦時身在北京，恰好冰雪運動是自己此前難以接觸到的項目，恰好有這個機會可以參與國際性賽事、共襄盛舉；自己要展示好北京這座城市的形象。」

蔡宜伶認為，北京非常適合、也頗具資格獲得這份美譽。此間地理位置和氣候適宜，作為夏季和冬季運動場所都能滿足國際賽事需要；另外，這裡人文水平和國際化程度較高，且非常注重發展體育。

隨著冬奧臨近，愈來愈多台生、台青走近冰雪，通過投冰壺、拉雪圈、與花樣滑冰世界冠軍展開座談等體驗項目，瞭解冰雪運動，感受其魅力。