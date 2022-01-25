報告：北京、上海連5年位居健康生活品質前2名

上海健康醫學院、社會科學文獻出版社24日共同發布「中國城市健康生活報告（2021）」，這部藍皮書顯示，從省際綜合評價結果來看城市健康生活品質，北京、上海、浙江、江蘇、廣東、山東、遼寧、四川、湖北、陝西位居大陸全國綜合評價前10名，北京、上海連續5年位居大陸綜合評價前兩名。

澎湃新聞報導，藍皮書指出，中國大陸城市健康生活品質呈現出東部地區略優於中西部地區、東中西部地區差距持續縮小的特徵。

從省際綜合評價結果看，北京、上海連續5年位居大陸綜合評價前兩名，其中位於長三角地區的上海、浙江、江蘇全部進入省際綜合評價前5名。

藍皮書表示，中國大陸的四大都市圈城市健康生活表現各具特點，從健康生活綜合得分均值來看，珠三角城市群均值達到68.88分，位於四大城市群首位，其次為長三角城市群，然後是京津冀城市群和成渝城市群，其中，長三角綜合得分前3名的城市分別是杭州市、上海市及南京市。

整體來看，中國大陸執業醫師及註冊護士數量取得了不錯的發展，藍皮書顯示，去年，大陸289個地級及以上城市每千人擁有執業（助理）醫師數平均達到2.62人，較2020年增加了1.09人，超過了「『十三五』全國衛生計生人才發展規劃」的2.5人目標。

而去年大陸289個地級及以上城市每千人擁有註冊護士數平均約2.98人，較2020年增加了0.19人，高於世界衛生組織提出的每千人口應有2名護士的標準，雖然還沒有達到「『十三五』全國衛生計生人才發展規劃」的3.14人目標，但進步較快，醫護比顛倒的局面逐年有較大改觀。