騰訊反舞弊 2021年共70人被辭退 10多人送公安機關處理

騰訊集團反舞弊調查部25日發布通報稱，2021年全年，騰訊反舞弊調查部共發現並查處觸犯「騰訊高壓線」案件逾50宗，近70人因觸犯高壓線被辭退，10多人因涉嫌犯罪被移送公安機關處理。

騰訊反舞弊調查部微信公眾號發布通報，公布騰訊去年新增「永不合作」主體清單，包括：廣州達牛科技、北京樂魚文化傳媒等13家企業。

通報並列出16宗案例，包括10宗移交公安的案例。例如，原SNG數字音樂部朱贊利用職務便利，向供應商索要並收取好處費，其行為觸犯了「騰訊高壓線」，被解聘處理，永不錄用。同時，朱贊因犯非國家工作人員受賄罪被依法追究刑事責任。

2005 年騰訊首次提出「騰訊高壓線」，明確零容忍的態度。在 2015 年發布的《騰訊陽光行為準則》中，騰訊進一步明確規定「騰訊高壓線」和其他違規行為的內容和處理流程，以保證與正直價值觀相悖的行為得到嚴肅地處理。

騰訊員工行為一旦觸犯「騰訊高壓線」，一律解聘處理，永不錄用。對於涉案的外部公司，也會列入公司黑名單，永不合作。一旦發現涉嫌違法犯罪的，必將移送公安司法機關追究法律責任，同時也會密切配合警方進行打擊，抓捕涉案的外部人員。