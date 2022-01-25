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力挺北京冬奧 俄羅斯宣布將派出逾500百人代表團參加

聯合報 / 記者林則宏／即時報導
俄羅斯駐北京大使杰尼索夫25日舉行記者會，宣布俄羅斯將派出陣容強大的體育代表團出席北京冬奧。（取自《澎湃新聞》）
俄羅斯駐北京大使杰尼索夫25日舉行記者會，宣布俄羅斯將派出陣容強大的體育代表團出席北京冬奧。（取自《澎湃新聞》）

北京冬奧即將於2月4日開幕，據上海《澎湃新聞》報導，俄羅斯駐北京大使杰尼索夫25日舉行記者會，宣布俄羅斯將派出陣容強大的體育代表團出席北京冬奧，包括逾210名運動員，以及由教練、醫務人員、技術人員等組成的保障團隊，整個俄羅斯北京冬奧代表團將超過500人。

杰尼索夫表示，他十分相信北京冬奧將成為一屆成功的體育盛會，中方也將克服疫情所帶來的困難。

杰尼索夫說，北京冬奧對俄羅斯來說是「雙喜臨門」：俄羅斯將派遣陣容龐大的體育代表團出席冬奧；俄羅斯總統普亭也將率領代表團訪問北京並與中國領導人舉行會談會見，這對俄羅斯來說是非常重要的政治議程。

此外，據新華社報導，近來與中國大陸關係緊張的立陶宛，將派出迄今為止規模最大的代表團參加2022年北京冬奧。

報導稱，立陶宛奧委會24日在官網公布這項消息，代表團包括13名運動員。

奧運冠軍、立陶宛奧委會主席戴娜．古津內維奇說，「這並不容易，因為全球疫情形勢依然緊張，但我相信無論是運動員，還是代表團的負責人和參與者，都會迎接挑戰。冬奧運動員需要大家全心全意地支持。」

北京冬奧 俄羅斯 立陶宛

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