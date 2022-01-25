在陸過年 台青各自精采

來自台灣的資深培訓經理人鄭依庭23日與十幾位今年留在大陸過年的台灣青年，參加廣州的「迎春送福」活動。今年是鄭依庭第一次在廣州感受年味。

中新社報導，鄭依庭與幾位同樣在廣州發展的台灣青年今年春節相約雲南度假，特別想去看洱海。受疫情影響，許多在穗台灣青年都選擇了留在大陸過年。雖無法與在台灣的家人團聚，但每個人都有自己的過年計畫。

到廣州20餘年的台灣皮具設計師、非遺傳承大使林俊億，正在招募學員，將於春節期間開設系列研學課程，並將非遺文化導入其中。

剛從台灣銘傳大學畢業到廣州才兩個多月的蔡明洋，目前在廣州一家文化傳播公司擔任新媒體負責人，同時在廣州台灣青年之家負責宣傳。蔡明洋說，外公是山東人，春節打算到山東探親。

劉媺妤從做交換生算起，到進入大陸職場，已來廣州八年了。找了大陸的男朋友，最近又在廣州買了房子，成了一名「新廣州人」。

「過去兩年因為在廣州投資了一家奶茶店，過年的時候都是在店裡幫忙。今年員工招得比較足夠，所以我們可以騰出空來好好享受一下春節，會和台灣朋友們吃個團圓飯，然後拜訪一下街坊鄰居。」劉媺妤說：「新年新氣象，計畫今年結婚，要是能生一個虎年寶寶就更好啦。」

說到年味，鄭依庭還是喜歡以前三代同堂，大家一起動手做蘿蔔糕、年糕、香腸，置辦年貨的感覺。如今生活越來越便利，反倒是那種年味淡了。儘管如此，她認為，大家一起準備年夜飯，完成一件事的過程也很快樂、很享受。