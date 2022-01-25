重慶白居寺長江大橋通車

聯合報 / 大陸新聞中心／綜合報導

歷經8年多的籌備、建設，重慶白居寺長江大橋24日建成通車，它是世界最大跨徑公軌兩用鋼桁梁斜拉橋，是重慶中心城區的第34座跨江大橋，「橋都」又添新地標。

中新社報導，重慶市住房和城鄉建設委員會表示，白居寺長江大橋工程項目西起大渡口區陳家閣立交，東止巴南區內環快速路太陽崗組合立交，全線長約3.7公里。白居寺長江大橋是該項目的主橋，跨越長江，全長1384公尺，主跨660公尺，是目前世界最大跨徑公軌兩用鋼桁梁斜拉橋。

該橋的設計獨特，分為兩層，呈倒梯形，上層橋面寬38公尺，為雙向8車道城市快速路；下層橋面寬19.2公尺，為重慶軌道交通18號線預留過江通道。目前，僅上層公路部分通車。

白居寺長江大橋兩座橋塔高度均為236公尺，相當於84層樓高，是重慶主城區最高橋塔。白居寺長江大橋鋼桁梁劃分93個節間，由110萬套高強螺栓栓接而成；全橋鋼桁梁總重約4.43萬噸，超過位於北京的大陸國家體育場鳥巢的用鋼總量。

白居寺長江大橋建成通車，將重慶江津、九龍坡、大渡口、巴南4區串聯起來，方便民眾出行，帶動沿線經濟。未來，還有更多快速路、隧道與之連接，在重慶主城南部形成「大通道」，發展可期。

重慶素有「橋都」美譽，眾山聳立，長江、嘉陵江環繞。目前，重慶中心城區已建成跨江大橋（不含軌道、鐵路專用橋）34座，創多項世界紀錄；未來還有一批橋梁將加緊建設。

北京

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