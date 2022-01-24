北京冬奧：倒數階段防疫緊縮 民眾反應冷淡

（德國之聲中文網）雖然中國疫情相較歐美國家緩和，但近期奧密克戎（Omicron）變種病毒仍讓當地疫情升溫，也正考驗著北京的「清零政策」。冬奧倒數兩周之際，北京持續出現零星新冠確診病例，根據北京市衛健委周一（24日）消息稱，1月23日北京市共新增6例本土確診病例。

此前，北京市豐台區因發現確診病例，周日（23日）早上6點開始開展全區核酸檢測，當地媒體稱，豐台區目前常住人口有201.9萬人，北京市共派遣4600名醫護人員參與豐台本輪核酸檢測，另外北京當局也指出，高風險地區的人被禁止離開該市。

北京市政府新聞發言人徐和建23日稱：「當前我市面臨德爾塔和奧密克戎毒株雙重挑戰，疫情呈現多點散發態勢，防控形勢嚴峻復雜，當務之急要堅持從快從嚴從緊，堅決管控風險隱患、切斷傳播鏈條。」

72人驗出陽性

法新社報導稱，隨著北京冬奧將於2月4日開幕，國際代表、媒體人員和一些運動員已陸續抵達北京。為了防疫，中國將奧運會嚴格控制在一個防疫泡泡中，將有數千人在這個防疫泡泡中移動，綿延近200公裡（120英裡）。

北京冬季奧運籌委會的23日宣布，目前為止已有72個人在抵達防疫泡泡時被檢測出陽性確診，其中33人是在進入奧運封閉的泡泡之後才確診，不過也強調這72個人當中不含參賽選手。據規定，檢測結果呈陽性的人必須在他們的房間裡隔離，直到他們再檢測時恢復陽性。

對此，2022北京冬季奧運首席衛生專家布萊恩·麥克洛斯基（Brian McCloskey）表示，這些數據與去年東京奧運相符，同時也在他們的預期之中，他說：「我們從沒有在封閉圈裡要零確診的目標。」

據規定，所有人入境中國前，都必須持有96小時時內2次PCR檢測陰性反應的證明，路透社稱，大多數人都是搭乘包機到北京。

北京民眾對冬奧「無感」

中國官媒報導隨著北京冬奧即將開幕，強調首個「雙奧之城」氣氛濃厚。新華社引述一名經常到廣場散步的北京市民裴欣說：「冬奧的氣氛越來越濃，希望北京冬奧會順利舉辦！」

不過。當北京積極希望向世界展現安全精彩的奧運盛事的同時，有部分北京民眾似乎因嚴格的防疫措施，對於冬奧會沒有太大的關注或熱情。

冬奧賽事在閉環區域舉行且不對外公開售票，新加坡媒體《聯合早報》在北京觀察，當地冬奧氛圍並不濃厚。一名不願具名的餐館負責指出：「奧運越近，防控越嚴，來吃飯的人就更少了。」

另外，相較於2008年的北京夏季奧運會，民眾對這次的冬奧「無感」，家住北京朝陽區的張姓市民向媒體坦言，與2008年北京舉辦夏奧會時的「興奮勁」相比，他對冬奧會「無感、。他說：「（冬奧會）運動員我一個都叫不上名字，關注誰啊？」

有一北京市民鄭鑫則說，因小孩寒假作業需要看冬奧會比賽，他才開始關注冬奧會，不過「不用去現場，在家看電視就行」。

不過，《聯合早報》也指出，即便沒有疫情，中國對於冬季體育運動項目的關注度，一直都遠不如夏季奧運會。

（法新社、路透社、聯合早報、新華社等）

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