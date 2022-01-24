福建去年辦結涉台案828件

聯合報 / 大陸新聞中心／綜合報導

福建省高級人民法院代院長金銀牆23日在福建省十三屆人大六次會議上指出，2021年福建各級法院辦結涉台案件828件，司法互助案件6026件。

中新社報導，多年來，大陸賦予福建靈活開放的特殊政策，福建各級法院立足特殊區位優勢和工作實際，著力先行先試，加強和創新涉台司法服務，完善涉台案件審判、兩岸司法互助等。

金銀牆所作的法院工作報告顯示，2021年，福建持續深化涉台司法創新發展工程，制定台胞權益保障法官工作室規則和接收台灣青年實習規定，推進台胞陪審員選任、調解員選聘，推行台胞擔任緩刑考察員、家事調查員等，擴大台胞參與司法。

同時，福建開展司法惠台集中宣傳服務，廈門法院首次跨海峽網上立案、審理涉台民事案件，平潭法院發揮全國首個台胞個人調解工作室作用，為台胞台企提供無差別、優質化司法服務。

福建還深化涉台司法交流研究中心建設，聘請45名台胞、高校學者等擔任特邀諮詢員、研究員。

福建 司法

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