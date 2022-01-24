台胞心聲／鼓勵台青就業 盼補助隔離費用

列席福建省政協十二屆五次會議的大陸全國台企聯副會長陳奕廷23日受訪表示，希望新冠疫情不成為兩岸深度融合的阻礙，希望更多的台灣青年來到大陸，乘上大陸高速發展的列車。

中新社報導，23日，福建省十三屆人大六次會議、福建省政協十二屆五次會議（統稱「福建兩會」）在福州繼續舉行。「探索海峽兩岸融合發展新路」、「建設兩岸同胞共同家園」成為列席會議台胞的熱議話題。

福建省代省長趙龍作政府工作報告時表示，福建將健全完善台灣青年到閩實習就業創業政策措施，加強政策解讀和基地建設，提高台灣青年的獲得感。

對此，陳奕廷指出，目前兩岸往來受到疫情困擾，會產生隔離的時間和費用，很多年輕人可能難以承擔這個成本。

他建議，要針對想來福建發展的台灣青年出台相應補助措施，「希望通過專項補助的方式，減輕年輕人在這方面的負擔」。

作為福州市事業單位聘用的首位具有碩士研究生學歷的台胞，福州市皮膚病防治院副主任醫師陳柏叡近年來列席福建省政協會議時，一直關注如何更好地引進台籍醫療人才。

「在大陸的台胞『看病難、拿藥難、核銷難』長期存在，特別是新冠肺炎疫情發生後，台胞往返兩地不便，這一矛盾更加突出。」陳柏叡希望福建的公立醫院能有更多台籍醫師，幫助台胞解決求醫遇到的困難。

陳柏叡表示，春節後他將開啟到其他省市招聘高校醫學生的工作，希望福建省屬醫院能給予更大力度支持引才工作，釋放出更多編製崗位給優秀台籍醫師，吸引他們到福建。

他也建議福建推進台灣護士、藥師等醫療職業資格認證，「這將有助於未來兩岸醫療產業的融合促進，也為台籍醫師的西進發展做好前哨工作」。

列席政協會議的武夷山職業學院董事長鄒琍瓊，更為關注兩岸青年的交流。「可以舉辦更多研學活動、夏令營和冬令營活動，創新載體和形式，讓台灣與福建的大學生和青少年加大交流，吸引台灣青年到大陸來」。