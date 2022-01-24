陸廣設充電設施 供2千萬電動車

聯合報 / 大陸新聞中心／綜合報導
大陸官方表示，要加快興建新能源汽車充電樁。圖為河南寶豐縣龍興湖公園，市民使用充電樁為新能源車充電。（新華社）
大陸官方表示，要加快興建新能源汽車充電樁。圖為河南寶豐縣龍興湖公園，市民使用充電樁為新能源車充電。（新華社）

大陸國家發改委等多部門日前就「進一步提升電動汽車充電基礎設施服務保障能力」發出實施意見。意見要求，到「十四五」末，中國大陸電動汽車充電保障能力進一步提升，形成適度超前、布局均衡、智能高效的充電基礎設施體系，能够滿足超過2000萬輛電動汽車充電需求。

中新社報導，大陸國家發改委表示，截至2021年底，中國大陸充電設施規模達到261.7萬台，換電站1298座，服務近800萬輛新能源汽車，為新能源汽車產業發展提供有力支撐。

快速發展同時，仍有許多突出問題不容忽視。例如：部分存量小區電力改造施工協調難度大，無法實現固定車位建樁；公共充電設施發展不均衡，城市公共充電場站冷熱不均；充電平台數量多，多平台啟停及多渠道支付未全面覆蓋，充電路徑規畫、站樁導航功能不完善，用戶找樁難、找樁慢，充電的便捷性仍需提升；部分充電樁運維不及時，缺乏充電保障預案，節假日高速公路充電排隊長問題日益凸顯。

為此，中國大陸官方發布了上述實施意見，希望推動解決充電基礎設施建設運維中存在的問題，助力電動汽車行業高質量發展。

對於居住社區充電設施建設，意見指出，具備安裝條件的，居住社區要配建一定比例的公共充電車位，建立充電車位分時共享機制，為用戶充電創造條件。新建居住社區要確保固定車位100%建設充電設施或預留安裝條件。

意見還要求，加快高速公路快充網絡有效覆蓋，加快制定各省高速公路快充網絡分階段覆蓋方案。意見指出，要明確高速公路快充站建設標準規範，將快充站納入高速公路服務區配套設施範圍。力爭到2025年，國家生態文明試驗區、大氣汙染防治重點區域的高速公路服務區快充站覆蓋率不低於80%，其他地區不低於60%。

高速公路 電動汽車

延伸閱讀

上海市長：加大力度布局車規級晶片生產

傳Tesla親民款電動車Model Q僅2.5萬美元？真相曝光

高速公路車距不足收罰單怎判斷？法官：依車道虛線測距

新營、南投、清水高速公路服務區 兵家必爭

相關新聞

留武漢過年 台青體驗旱地冰球

22日下午，在武漢中央商務區一家籃球館內，舉行一場旱地冰球友誼賽，參賽選手是留在武漢過年的台灣青年。

台胞心聲／鼓勵台青就業 盼補助隔離費用

列席福建省政協十二屆五次會議的大陸全國台企聯副會長陳奕廷23日受訪表示，希望新冠疫情不成為兩岸深度融合的阻礙，希望更多的...

黑龍江 暢通對俄歐陸路通道

在23日舉行的黑龍江省第十三屆人民代表大會第六次會議開幕式上，黑龍江省長胡昌升作政府工作報告，指出黑龍江省要擴大高水平對...

重慶釣魚城遺址 發現生活、宗教設施

重慶市文物考古研究院23日披露，繼在釣魚城遺址考古中發現軍事設施、政治設施後，研究院在2021年度工作中首次發現宗教設施...

福建去年辦結涉台案828件

福建省高級人民法院代院長金銀牆23日在福建省十三屆人大六次會議上指出，2021年福建各級法院辦結涉台案件828件，司法互...

呆萌又喜慶 三星堆「虎舅」表情包上線

農曆虎年將至，三星堆「虎舅」表情包日前正式上線；一推出下載量就突破萬次，為新年增添了不少喜慶氛圍。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。