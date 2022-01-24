陸廣設充電設施 供2千萬電動車

大陸國家發改委等多部門日前就「進一步提升電動汽車充電基礎設施服務保障能力」發出實施意見。意見要求，到「十四五」末，中國大陸電動汽車充電保障能力進一步提升，形成適度超前、布局均衡、智能高效的充電基礎設施體系，能够滿足超過2000萬輛電動汽車充電需求。

中新社報導，大陸國家發改委表示，截至2021年底，中國大陸充電設施規模達到261.7萬台，換電站1298座，服務近800萬輛新能源汽車，為新能源汽車產業發展提供有力支撐。

快速發展同時，仍有許多突出問題不容忽視。例如：部分存量小區電力改造施工協調難度大，無法實現固定車位建樁；公共充電設施發展不均衡，城市公共充電場站冷熱不均；充電平台數量多，多平台啟停及多渠道支付未全面覆蓋，充電路徑規畫、站樁導航功能不完善，用戶找樁難、找樁慢，充電的便捷性仍需提升；部分充電樁運維不及時，缺乏充電保障預案，節假日高速公路充電排隊長問題日益凸顯。

為此，中國大陸官方發布了上述實施意見，希望推動解決充電基礎設施建設運維中存在的問題，助力電動汽車行業高質量發展。

對於居住社區充電設施建設，意見指出，具備安裝條件的，居住社區要配建一定比例的公共充電車位，建立充電車位分時共享機制，為用戶充電創造條件。新建居住社區要確保固定車位100%建設充電設施或預留安裝條件。

意見還要求，加快高速公路快充網絡有效覆蓋，加快制定各省高速公路快充網絡分階段覆蓋方案。意見指出，要明確高速公路快充站建設標準規範，將快充站納入高速公路服務區配套設施範圍。力爭到2025年，國家生態文明試驗區、大氣汙染防治重點區域的高速公路服務區快充站覆蓋率不低於80%，其他地區不低於60%。