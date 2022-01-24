呆萌又喜慶 三星堆「虎舅」表情包上線

農曆虎年將至，三星堆「虎舅」表情包日前正式上線；一推出下載量就突破萬次，為新年增添了不少喜慶氛圍。

三星堆遺址位於四川德陽廣漢市，出土了眾多虎型文物，且以貴重材料製作而成，可見虎在古蜀人心中的重要地位。據虎舅表情包主創人員介紹，此次推出的虎舅表情包的原型，是鑲嵌小方塊綠松石的三星堆出土文物銅虎。銅虎巨頭立耳，張口露齒，昂首怒目，虎尾下曳，尾尖翹捲，一面微拱呈半浮雕狀，光素無紋；另一面全身鑄有虎斑紋凹槽，槽內由小方塊綠松石鑲嵌填充平整。

為了讓該表情包看上去更加可愛，設計時還加入了貓的呆萌感。貓的別名是虎舅，因此，此款表情包命名為「虎舅」。

此款表情包前後費時5個月設計創作，總計有16個表情，以綠色為主色調，每個表情呆萌可愛，極具表現力，且表情都很生活化。表情內容以日常問候語為主，並特意加入了春節元素，比如「過年啦」等。

據了解，該表情包是三星堆巫族世界系列表情包中的第三款，之前兩款是祝女與巫崖。主創人員說：「借虎舅表情包，祝大家在虎年虎虎生威，虎力全開。」