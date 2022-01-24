呆萌又喜慶 三星堆「虎舅」表情包上線

聯合報 / 大陸特派員王玉燕／台北－德陽報導
虎舅表情包以綠色為主色調，有16個表情，圖為「虎（福）星高照」。圖／ 本報四川德陽傳真
虎舅表情包以綠色為主色調，有16個表情，圖為「虎（福）星高照」。圖／ 本報四川德陽傳真

農曆虎年將至，三星堆「虎舅」表情包日前正式上線；一推出下載量就突破萬次，為新年增添了不少喜慶氛圍。

三星堆遺址位於四川德陽廣漢市，出土了眾多虎型文物，且以貴重材料製作而成，可見虎在古蜀人心中的重要地位。據虎舅表情包主創人員介紹，此次推出的虎舅表情包的原型，是鑲嵌小方塊綠松石的三星堆出土文物銅虎。銅虎巨頭立耳，張口露齒，昂首怒目，虎尾下曳，尾尖翹捲，一面微拱呈半浮雕狀，光素無紋；另一面全身鑄有虎斑紋凹槽，槽內由小方塊綠松石鑲嵌填充平整。

為了讓該表情包看上去更加可愛，設計時還加入了貓的呆萌感。貓的別名是虎舅，因此，此款表情包命名為「虎舅」。

此款表情包前後費時5個月設計創作，總計有16個表情，以綠色為主色調，每個表情呆萌可愛，極具表現力，且表情都很生活化。表情內容以日常問候語為主，並特意加入了春節元素，比如「過年啦」等。

據了解，該表情包是三星堆巫族世界系列表情包中的第三款，之前兩款是祝女與巫崖。主創人員說：「借虎舅表情包，祝大家在虎年虎虎生威，虎力全開。」

文物 遺址

延伸閱讀

B站百大UP主 王冰冰、三星堆金面具全上榜

表情包無極限！海獺界巨星小梅又爆紅 「戴綠帽」系列也超萌

相敬如「冰」 4星座交往越久越冷淡？

天使藍眼喵超反差 「興奮到模糊」網笑歪：天生戲精

相關新聞

冬奧倒數10天 入境39人複檢陽性

在新冠疫情和部分西方國家「外交抵制」的陰影下，北京冬奧選手村廿三日預開村，首日先入住的代表團為中國代表團的先遣人員。而冬...

留武漢過年 台青體驗旱地冰球

22日下午，在武漢中央商務區一家籃球館內，舉行一場旱地冰球友誼賽，參賽選手是留在武漢過年的台灣青年。

台胞心聲／鼓勵台青就業 盼補助隔離費用

列席福建省政協十二屆五次會議的大陸全國台企聯副會長陳奕廷23日受訪表示，希望新冠疫情不成為兩岸深度融合的阻礙，希望更多的...

黑龍江 暢通對俄歐陸路通道

在23日舉行的黑龍江省第十三屆人民代表大會第六次會議開幕式上，黑龍江省長胡昌升作政府工作報告，指出黑龍江省要擴大高水平對...

重慶釣魚城遺址 發現生活、宗教設施

重慶市文物考古研究院23日披露，繼在釣魚城遺址考古中發現軍事設施、政治設施後，研究院在2021年度工作中首次發現宗教設施...

福建去年辦結涉台案828件

福建省高級人民法院代院長金銀牆23日在福建省十三屆人大六次會議上指出，2021年福建各級法院辦結涉台案件828件，司法互...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。