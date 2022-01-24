黑龍江 暢通對俄歐陸路通道

聯合報 / 大陸新聞中心╱綜合報導

在23日舉行的黑龍江省第十三屆人民代表大會第六次會議開幕式上，黑龍江省長胡昌升作政府工作報告，指出黑龍江省要擴大高水平對外開放，主動融入國內國際雙循環。暢通對俄歐陸路通道，貫通哈綏俄亞陸海聯運通道，啟動哈爾濱國際航空貨運樞紐建設，打造面向俄羅斯、輻射歐洲、直達北美的國際物流集散樞紐。

中新社報導，黑龍江東部和北部以烏蘇里江、黑龍江為界河與俄羅斯為鄰，與俄羅斯的水陸邊界長約3045公里。報告提出，2022年，黑龍江省將完善與俄羅斯毗鄰地區省州長定期會晤機制，推進黑河公路大橋、同江鐵路大橋口岸開通運營，推動東寧界河橋前期工作。

報告還提出，要鼓勵發展邊民合作社、邊民互助組，增加互市貿易進口商品落地加工試點地區，建設面向俄歐市場高水平出口消費品加工區。

同時，推進自貿區、哈爾濱新區、沿邊重點開發開放試驗區及經開區、高新區等開放合作平台建設，加快提升承載能力。實施自貿試驗區2.0版行動計畫，加快建設哈爾濱新區江北一體發展區、哈爾濱經開區、大慶經開區、大慶高新區第一批協同發展先導區試點。加快跨境電商綜合試驗區建設。探索建立黑瞎子島國際經貿合作新載體。

黑龍江 俄羅斯

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