重慶釣魚城遺址 發現生活、宗教設施

重慶市文物考古研究院23日披露，繼在釣魚城遺址考古中發現軍事設施、政治設施後，研究院在2021年度工作中首次發現宗教設施及生活生產設施，填補了相關空白，進一步豐富釣魚城遺址南宋文化遺存內涵。

中新社報導，釣魚城是迄今中國保存最完好的古戰場遺址，位於重慶合川區嘉陵江、涪江和渠江三江交匯處，占地2.5平方公里。據史料記載，公元1259年，蒙古大汗蒙哥兵臨釣魚城。在當地將士頑強抗擊下，蒙古大軍不能越雷池半步。釣魚城保衛戰時長逾36年，寫下了以弱勝強的戰例。

文物考古工作者對釣魚城遺址做了近20年的考古發掘，揭露其依靠「山、水、城」一體的大縱深多重防禦體系，是中國古代軍事要塞和戰區築城防禦體系的突出代表。

重慶市文物考古研究院館員胡立敏表示，2021年研究院對釣魚城展開9個月的考古工作，其中調查面積約6萬平方公尺，勘探面積約15萬平方公尺，發掘面積776.1平方公尺，新清理房址、道路、高台等遺跡36處，出土各類遺物300餘件。

通過考古調查，研究院初步摸清了釣魚城遺址青華門、皇宮及馬鞍山等區域的遺存範圍和分布情況，發現高台、水井、井台、水池、城門、踏道等諸多遺跡，填補上述區域遺存空白，深化對釣魚城宋代城址結構布局和功能分區的相關認識。

在釣魚城遺址內的大草房文物點，出土了一枚銅印章、大量琉璃構件及灰陶瓦當、滴水等，基本確認該處建築營造時代不早於南宋淳祐時期，應為一處佛教轉輪藏經殿，同時兼具醫療、醫藥等功能，為南宋佛教轉輪藏和僧醫、僧藥文化制度研究提供寶貴的實物資料。