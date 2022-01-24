留武漢過年 台青體驗旱地冰球

22日下午，在武漢中央商務區一家籃球館內，舉行一場旱地冰球友誼賽，參賽選手是留在武漢過年的台灣青年。

中新社報導，由武漢台資企業協會主辦的2022年武漢台青迎新系列活動當日開啟，40餘名留漢過年的台灣青年在台灣冰球教練黃緯紘的帶領下，體驗冰球運動，迎接即將到來的北京冬奧會和新春佳節。

來自台灣桃園的何婷玄目前就讀於中南財經政法大學經濟學院，考慮疫情原因，她決定留在武漢過年。「起初還擔心一個人會無聊，現在假期每天都安排得滿滿的。」何婷玄說。

武漢台資企業協會會長蕭永瑞表示，為豐富「就地過年」台青、台生假期生活，台協聯合在武漢的台資企業，開展冬令營、冰雪運動體驗、圍爐團年飯、企業參觀等活動，希望在漢台灣青年藉此機會聯絡感情，另一方面也希望他們更加深入地瞭解自己生活的這座城市。

在大陸創業的台灣青年導演薛穎穜即將在武漢度過第三個春節。2020年新冠肺炎疫情暴發時，他用鏡頭記錄下了疫情期間的武漢，並拍成紀錄片，備受外界關注。

「今年春節我很忙哦。」薛穎穜說，他和團隊計畫拍攝一組武漢台青迎冬奧以及在武漢就業創業實習台青新年訪談主題的短視頻，「我希望藉此告訴大家，經歷過疫情的武漢，如今已是一座充滿活力的城市！」

台灣青年陳鈺澍在武漢經營一家新式茶館，談及春節安排，他笑著說，「兩個孩子一直期待體驗滑雪，假期就帶著他們去湖北神農架雪場圓夢。」

「我希望藉助冬奧會的舉辦，讓更多人瞭解冰球運動。」已在武漢扎根的黃緯紘是一名專業冰球教練，假期除了帶著小隊員集訓，還計畫在武漢高校中挑選一批年輕人壯大團隊師資力量。