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北京疫情向外擴散 至少波及山東濟南、山西大同

聯合報 / 記者羅印冲／即時報導
北京疫情向外擴散，至少波及山東濟南、山西大同。觀察者網
北京疫情向外擴散，至少波及山東濟南、山西大同。觀察者網

北京疫情向外擴散，綜合陸媒報導，目前至少波及山東濟南、山西大同等地。

據央視新聞，1月23日凌晨，山東省濟南新增2例本土確診病例。兩例病例均為長途貨運司機，北京確診病例密切接觸者，曾在北京豐台區西南郊冷庫與確診病例有接觸。

另據新華社，1月23日，山西省大同市雲岡區發現一名新冠病毒核酸檢測陽性人員。這名核酸檢測陽性者為32歲女性，是北京市豐台區西南郊冷庫工作人員。

北京市委宣傳部副部長徐和建昨在記者會表示，當前北京面臨Delta和Omicron毒株雙重挑戰，疫情呈現多點散發態勢，防控形勢嚴峻複雜，當務之急要堅持從快從嚴從緊，堅決管控風險隱患、切斷傳播鏈條，確保民眾安全、冬奧安全、（大陸）首都安全。

他並指，流調溯源要快。要跑在病毒前頭，堅持人物同溯、同防、同查，加快流調溯源，盡快查清傳播源頭和鏈條。迅速鎖定管控密接者等高風險人員，動態封控風險區域並開展全員篩查。各區保持全面應急狀態，做好橫傳協查，遇有突發情況第一時間處置。

北京 疫情

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