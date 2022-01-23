北京疫情向外擴散 至少波及山東濟南、山西大同

將中國古代魚鱗甲的概念應用在現代軍事上，會擦出什麼火花？答案是世上第一件能抵擋穿甲彈的防彈背心。這個結論看似簡單，但研發過程絕不容易。過去曾有美國軍備商試圖開發，但成品被發現存在重大瑕疵，導致這家公司被美軍告到倒閉。如今，中國大陸一個學術團隊表示他們做到了，還透露研發靈感來自民眾餐桌上常見的「那條魚」。

2022-01-22 21:21