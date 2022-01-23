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北京豐台區涉聚集性疫情 今日核酸檢測

聯合報 / 記者羅印冲／即時報導
北京豐台區今核酸檢測。澎湃新聞
北京豐台區今核酸檢測。澎湃新聞

北京疫情成為大陸防疫重點，北京豐台區防控辦表示，近日區內出現聚集性疫情，社區面臨傳播風險，為有效阻斷疫情傳播，23日進行全區核酸檢測。

央視報導，1月22日0時至24時，北京新增9例本土確診病例、4例本土無症狀感染者。

報導指，當前北京疫情呈現多點散發態勢，疫情防控形勢嚴峻複雜，要堅持從嚴從快從緊，快速開展病例調查、風險人員及物品排查，人物同溯、同防、同查、同管。

報導說，請1月1日至1月20日8時到訪過房山區長陽鎮北廣陽城大街8號、豐台區西南郊冷庫、豐台區玉泉營212號院、豐台區華興飯莊（玉泉營店）、豐台區鄭王墳141號院7號樓、豐台區玉泉營果品公司、豐台區晶冷冷庫、豐台區南庭新苑北區316號院7號樓、豐台區萬柳園小區、豐台區怡海花園恆豐園1號、豐台區億朋苑小區、豐台區宜蘭園、朝陽區平房鄉石各莊村、豐台區北水嘉倫水產品市場、豐台區好多家拉麵包子（怡海花園店）、豐台區北京禽蛋公司、房山區北京三江宏利牧業有限公司、房山區紅日超市(碧波園店)人員、與病例軌跡有交集人員，或接到健康寶彈窗提示的人員，立即主動向社區報告，配合落實居家隔離、健康監測、核酸檢測等防控措施。

報導強調，核酸檢測結果未出之前，自覺做到不聚集、不離京。

大陸國務院聯防聯控機制昨指，當前新增本土確診病例明顯下降，但近期部分地區接連有本土「聚集性疫情」報告，疫情擴散和外溢風險仍然存在。

官方並指，北京朝陽、房山、豐台、大興近日報告的本土病例疫情處於發現早期，疫情源頭還在排查中，多名感染者活動軌跡比較複雜，涉及的場所人群密集，社區傳播和外溢的風險較高，需要加快風險人群排查和管控。

疫情 北京 國務院

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