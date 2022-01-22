廣東中山：收到國際快遞 3天內做核酸檢測

中國廣東省中山市今天宣布，近期收到國際郵件快遞的市民，必須在3天內完成一次核酸檢測（PCR）。

針對入境郵件快遞疫情防疫工作，中山市政府22日透過微信公眾號作以上宣布。

官方提醒要求市民，近期收到國際郵件快遞者，請在3天內完成一次核酸檢測。在疫情期間，建議市民盡量減少從疫情高風險國家或地區購買商品。

官方並建議委託快遞員對物件消毒後再取件，且盡可能在開放空間取件，無接觸接收。郵政快遞企業設有固定取件場所者，建議配合在固定取件場所取件；如需當面簽收，建議與快遞員保持安全距離。

官方還建議拆件時盡量在戶外進行，外包裝不要拿回家中，按照生活垃圾分類消毒處理。如需拿回家中，建議用含氯消毒劑或75%酒精對外包裝和內容物全面消毒。接收境外郵件或物品時，要戴口罩和一次性手套，減少直接接觸。

由於不排除物件傳染COVID-19（2019冠狀病毒疾病）病毒的可能性，中國各地對於國際郵件傳播病毒的潛在風險相繼推出防控措施。

央視新聞報導，廣州市新冠肺炎防控指揮辦提醒，國際郵件快遞的收件人員需及時做核酸檢測，且要求在1月16日到19日期間收到國際快遞快遞的廣州市民，必須在3天內到社區指引的檢測點進行核酸檢測。