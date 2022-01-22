河南一縣長警告勿「惡意返鄉」 被批過度防疫

中國疫情此起彼伏之際面臨春節前的人員流動高峰，原本就相當嚴格的防疫措施又被各地層層加碼。河南省周日市鄲城縣長董鴻日前警告勿「惡意返鄉」的影片被上網後，就被批「過度防疫」。

德國之聲中文網21日報導，董鴻在一場會議發言時說，「凡是中高風險地區試圖返回，不講你有沒有疫苗接種證明，不講你有沒有48小時核酸檢測…你只要返回，先隔離再拘留」。影片被上網後，董鴻遭受大量批評。

影片上網的當天，董鴻就對媒體回應稱，網傳短片經過剪輯，不完整。他強調當時說的是，「凡是不遵守省市縣疫情防控規定，不聽勸阻，惡意返鄉的，只要返回先隔離再拘留。說這個話的目的，是保證群眾安全」。

他抱怨，「不聽勸阻、惡意返鄉」的話被剪掉。但這一解釋反而引起更多憤怒的反應。

有網友說，「惡意上訪，惡意揣測，惡意造謠，惡意說話，惡意呼吸，惡意活著…」、「我出生在這個社會簡直就是惡意投胎啊」、「一場疫情把中國某些地方官員的能力顯現的是清清楚楚，明明白白」。

輿情之下，多家陸媒也對這名縣長的說法提出批評，其中第一財經快評指「惡意返鄉」說法是對法律法規的「惡意曲解」。

另據報導，董鴻講話被披露前的17日，鄲城縣拘留了（先隔離再拘留）從上海靜安區返鄉的王姓民眾，認為他從中高風險地區返回，未向當地村幹部報備，但他返鄉時，上海靜安區尚未爆發疫情。這說明鄲城縣已擅自給防疫規定加碼。

依周口市目前的規定，對於所有來自中高風險地區所在縣（市、區）人員落實「14＋7」措施，低風險地區來（返）人員，則僅需報備＋居家健康檢測等。

中國國務院聯防聯控機制去年底曾舉行記者會強調，防疫工作防止層層加碼要做到「六個不」 ：不得隨意禁止外地群眾返鄉過年；不對返鄉人員實施集中隔離、居家隔離措施；不對低風險地區跨省流動到城市的非重點人群進行核酸檢測；不對省域內低風險地區返鄉的非重點人群查驗核酸檢測證明；不對省域內返鄉人員進行居家健康監測；不得隨意延長居家健康監測期限。

但實際上，「春運」開始後，由核酸陰性證明、健康碼綠碼及行程碼構成的出行標準配置，在一些地方已不足以作為回鄉的「通行證」，地方官員可能以粗暴手段隨意加碼。

例如有媒體報導，一名哈爾濱居民近日從北京海淀區返鄉，儘管持有48小時內核酸檢測陰性報告和「龍江健康碼」綠碼，仍被工作人員勸離，否則要強制集中隔離。報導說，此類遭遇不是個例，「過度防疫」現象近期在各地多有發生。