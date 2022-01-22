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福建：金馬通電已開工 將促進廈金、福馬率先融合發展

聯合報 / 記者林則宏／即時報導
福建省第十三屆人民代表大會第六次會議22日上午開幕。（取自福建省人民政府官網）
福建省第十三屆人民代表大會第六次會議22日上午開幕。（取自福建省人民政府官網）

繼2018年8月5日，福建正式向金門供水後，據中新社報導，福建省代省長趙龍22日上午在福建省十三屆人大六次會議上透露，福建與金馬通電項目福建側工程也已開工建設。趙龍並稱，福建將推進與金門、馬祖通水、通電、通氣、通橋，先行論證實施福建側項目，促進廈（門）金（門）、福（州）馬（祖）率先融合發展，建設共同家園。 

福建上個月19日公布「關於支持廈門建設高質量發展引領示範區的意見」，當中提出將「促進廈門與金門率先融合發展，推進廈金通橋、通電、通氣等項目」。

大陸國台辦發言人馬曉光在去年底例行記者會上曾表示，福建與金馬通電、通氣、通橋等前期技術準備已基本完成。

趙龍指出，福建累計向金門供水超過1,700萬噸，與金馬通電項目福建側工程開工建設，福建將加快推進與金馬及台灣的「應通盡通」。

包括：搭建兩岸行業標準共通信息平台，建設兩岸能源資源中轉平台，支持平潭進一步健全覆蓋職業資格、企業資質、商品檢驗的全鏈條採信體系，打造兩岸物流貿易樞紐；跟進服務重點台資項目，支持符合條件的台企在大陸上市。

此外，還將項目化推進與金門、馬祖通水、通電、通氣、通橋，先行論證實施福建側項目，促進廈（門）金（門）、福（州）馬（祖）率先融合發展，建設共同家園。 　　

在今年的政府工作報告中，趙龍還表示，福建將加快建設海峽兩岸融合發展示範區，加強閩台融合研究、規劃和政策設計，積極構建兩岸共同市場福建樣板；推動閩台科技協同創新，建好台商投資區、海峽兩岸集成電路產業合作試驗區、生技和醫療健康產業合作區、台灣農民創業園等涉台經濟合作園區，促進閩台電子信息、生物科技、特色現代農業等加快發展。 　　

趙龍還提出，福建將擴大台灣專業技術資格直接採認範圍，全面落實農業、金融、文教、醫衛等各領域融合發展措施。同時將繼續突出深化交流交往，著力「以情促融」，吸引更多台胞以及台灣青年來閩追夢築夢圓夢。

福建 金門 馬祖

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