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鄭州暴雨慘案，鄭州市長、副市長等186名人員被處分

聯合報 / 記者陳言喬／即時報導
2021年7月20日鄭州特大暴雨造成地下道和地鐵被淹，死傷慘重，圖為當時被淹沒的鄭州京廣路隧道口。（新華社資料照）
2021年7月20日鄭州特大暴雨造成地下道和地鐵被淹，死傷慘重，圖為當時被淹沒的鄭州京廣路隧道口。（新華社資料照）

去年7月20日河南鄭州特大暴雨造成292人死亡、47人失蹤案，河南官方今天公布相關官員與企業人員處分措施，鄭州市長被降職、副市長被撤職，還有八十多名官員被記大過等處分。

新華社報導，河南省公安機關對涉嫌違法犯罪的8名企業人員立案偵查並依法逮捕，河南省紀檢監察機關依規依紀依法對涉嫌違紀違法的89名公職人員進行嚴肅問責。

報導稱，鄭州地鐵集團有限公司設計師、工程師、指揮長等八人涉嫌工程重大安全事故罪、重大責任事故罪，被公安機關立案偵查並依法逮捕。

鄭州市應急管理局黨委書記、局長任立公，鄭州地鐵集團有限公司副總經理、總工程師、技術管理部部長趙運臣，鄭州市工程質量監督站軌道交通科副科長孫紅亮等三名公職人員因涉嫌嚴重違紀違法被紀檢監察機關立案審查調查並採取留置措施。

同時，對災害中存在失職失責問題的鄭州市、滎陽市、鞏義市、新密市、登封市、二七區、金水區黨委政府及應急管理、水利、城市管理、交通運輸、城鄉建設、公安交管等部門86名公職人員進行了嚴肅問責。

其中，給予鄭州市委副書記、市長侯紅黨內嚴重警告、政務降級處分，給予鄭州市副市長吳福民撤銷黨內職務、政務撤職處分，給予鄭州市副市長李喜安、陳宏偉政務記大過處分。對其他相關責任人，也分別給予黨紀政務處分或誡勉等問責處理。

鄭州 公安

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