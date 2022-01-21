灣區青年文化計畫啟動

粵港澳大灣區青年文化行動暨北京路青年文化街區計畫啟動儀式19日在廣州舉行，此次活動引導灣區青年通過青年潮墟、青年原創劇、青年立體研學、青年達人秀、青年國際文化交流等方式，將傳承歷史文化與釋放青春活力更緊密結合，展現灣區青春活力和開放丰采。

中新社報導，北京路步行街被譽為廣州「千年商道」，近年來成為青年群體集聚與活躍的區域，街區年客流接超8000萬人次，其中40歲以下的年輕客流超過七成。北京路還是港澳企業、項目集聚的區域，其中，香港企業180家，澳門企業15家，不少來自港澳地區的青年人才在北京路區域扎根發展。

為發揮北京路青年組織、青年人才、青年人群聚集的優勢，此次活動還發起成立了北京路青年文化聯盟，並舉行了「古道青春薈」首場文化項目路演。來自廣州市粵港澳大灣區青年家園、澳門越秀青年聯合會、香港聯合出版集團等單位的青年代表分別介紹了在灣區、北京路的文化傳承創新項目。

「港澳與廣州地緣親近、史緣相通、親緣深厚，三地頻繁的文化交流讓粵港澳青少年的文化認同感日益加深，也增進了他們對於保護傳承中國優秀傳統文化的使命感」。廣州市穗港澳青少年交流中心主任翁浩潔介紹，近年來中心打造了創新學習之旅、廣府文化體驗之旅等主題交流路線，推動穗港澳青少年開展交流，促進三地青年融合發展與文化創新。