南崇鐵路 加快覆蓋東盟運輸網

廣西人大代表、廣西壯族自治區交通運輸廳黨組書記陳鴻起19日表示，廣西今年將開工建設平陸運河、黃桶至百色鐵路等一批重大項目，建成南寧至崇左鐵路，探索開行經南寧港、貴港港等至北部灣港的江鐵海聯運班列，加快構建中國—東盟多式聯運聯盟。

中新社報導，廣西壯族自治區第十三屆人民代表大會第五次會議正在南寧舉行。陳鴻起表示，廣西與東盟國家海陸相連，是西部陸海新通道重要節點。當前，廣西發揮區位優勢，以北部灣國際門戶港為陸海交匯門戶，開展「大能力運輸通道建設」、「通道物流提升」等行動，加快建設連接中國與東盟時間最短、服務最好、價格最優的陸海新通道。 陳鴻起表示，廣西今年將建成西江航運幹線貴港至梧州3000噸級航道二期項目；建成南寧國際空港綜合交通樞紐工程、南寧吳圩國際機場國內公共貨站二期工程等項目。

廣西將推動北部灣國際門戶港擴能增效，完善港口集疏運體系，打造智慧綠色安全港口，加大人工智能、北斗通信等新技術應用。廣西力爭2022年實現北部灣港貨物吞吐量達3.8億噸以上，集裝箱吞吐量達700萬標箱以上；北部灣港集裝箱航線新增10條以上、總數達75條以上，其中外貿航線總數達45條以上，開通至歐洲、北美等遠洋航線。

陳鴻起表示，廣西將大力發展多式聯運，推動海鐵聯運班列與中歐班列、長江航運、西江航運銜接，組織開行北部灣港至雲南、貴州及區內海公聯運集裝箱卡車，持續加密和增開國際貨運航班，努力形成以海鐵聯運為主，海公聯運、江鐵海聯運、公空聯運為輔的通道物流運輸網絡。

南崇鐵路是「一帶一路」建設和西部陸海新通道的重要交通設施，於2018年10月全面開工，正線全長119.3公里，設計速度250公里/小時，概算總投資183.2億元人民幣，預計2022年建成通車。屆時，南寧至中越邊境口岸城市崇左的時間將由目前的2小時縮短至半小時。

據近日印發的「廣西綜合立體交通網規劃（2021—2035年）」，廣西將重點打造面向東盟的國際鐵路運輸通道；推動廣西至越南等國家的跨境公路運輸發展；強化北部灣國際門戶樞紐港輻射能力，形成對東盟國家重要港口全覆蓋、全球重要港口基本覆蓋的航線網絡。預計到2035年，廣西通達東盟及其他國家和地區的國際運輸網絡將加速升級。