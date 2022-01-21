川藏鐵路 「十四五」鐵路頭號工程

中國國家鐵路集團有限公司發展改革部副主任趙長江19日表示，「十四五」時期，國鐵集團將堅持把川藏鐵路作為鐵路建設的「頭號工程」，集全行業之力來推進工程建設。

中新社報導，趙長江是在大陸國家發改委當日舉行的新聞發布會上表示。他說，截至2021年底，中國全國鐵路營業里程已經突破15萬公里、其中高鐵超過4萬公里。結合在建和擬建項目安排，預計「十四五」大陸全國鐵路固定資產投資總規模與「十三五」總體相當，規劃建設重點主要在如下五方面：

一是高質量推進川藏鐵路建設。國鐵集團將堅持把川藏鐵路作為鐵路建設的「頭號工程」，聚焦打造精品工程、安全工程、綠色工程、創新工程、廉潔工程，堅持科學施工、安全施工、綠色施工，充分發揮科技創新關鍵作用，堅持盡銳出戰，集全行業之力推進工程建設。 二是著力填補西部鐵路「留白」。為解決西部鐵路「留白」太大問題，中國將構建多向入藏通道、完善出疆對外通道，加快推動新藏鐵路前期工作，創造條件啟動重點路段建設。推進青藏鐵路升級改造，開展滇藏鐵路重點路段前期研究。

三是加快完善「八縱八橫」高速鐵路網。力爭「十四五」期間「八縱八橫」高鐵主通道基本貫通，有效提升沿江、沿海、京滬等主通道能力和質量。

四是有序拓展普速鐵路網覆蓋。統籌推進中西部地區鐵路網建設，加強邊疆地區鐵路網，提高革命老區、民族地區和欠發達地區鐵路網絡密度，提升沿江等重點區域鐵路貨運能力，支持資源豐富、人口密集區域的地方開發性鐵路建設，提高普速鐵路網通達深度。

五是積極推進城市群都市圈城際鐵路和市域鐵路發展。支持按照市場化方式，利用既有鐵路富餘能力，通過適當改造開行城際和市域列車。

趙長江表示，按照規劃方案，預計2025年底中國全國鐵路營業里程將達16.5萬公里左右，其中高速鐵路（含部分城際鐵路）5萬公里左右、覆蓋95%以上的50萬人口以上城市，基本形成「全國123高鐵出行圈」，滿足人們美好出行需要。